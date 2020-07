Matteo Berrettini rimontato da Tsitsipas per 3-2: il greco è già in semifinale dell'UTS

Dal nostro partner OAsport.it

Quarta tappa dell'Ultimate Tennis Showdown con la 7a giornata del round robin. Quella per Berrettini era una sfida cruciale contro Stefanos Tsitsipas per definire il proprio piazzamento in vista dell'accesso ai quarti di finale o dell'accesso immediato alle semifinali. A vincere è stato invece il greco in rimonta, con un 3-2 che vale a Tsitsipas il primato in solitaria in classifica - scavalcando nuovamente Gasquet - e la qualificazione alla semifinale.

Tennis Tiafoe positivo al coronavirus: venerdì sera aveva giocato e vinto contro Querrey DA 8 ORE

Cronaca

Nel primo quarto c’è equilibrio fino al 5-5, poi Berrettini trova tre punti di fila ed allunga, entrambi sprecano la card del vincente che vale triplo, ma Berrettini si trova avanti 12-8. Il greco gioca la card dei quattro servizi per provare a rientrare, ma Berrettini resiste e vince 16-11 la prima frazione. L’ellenico parte forte nel secondo parziale e va sul 6-2 in tre minuti. Il dominio del greco prosegue per qualche minuto, Tsitsipas sale fino al 10-4, poi Berrettini rimonta fino al -1 (9-10). Nella parte finale del quarto, Berrettini centra la parità a quota 12 ad un minuto dalla fine, poi si chiude sul 13-13. Il punto decisivo è quello di Berrettini, che vince la seconda frazione per 14-13.

Grande equilibrio ad inizio terzo quarto, col punteggio sul 6-6 a metà. Berrettini usa le sue UTS card ed allunga per 11-9, ma Tsitsipas risponde con la stessa moneta e va sul 14-12. Restano pochi secondi da giocare e Berrettini riesce solo ad accorciare: l’ellenico vince il terzo parziale per 14-13. L’ultimo quarto vede un inizio in sostanziale equilibrio fino al 6-6, poi Tsitsipas prova ad allungare giocando i quattro servizi per l’8-6, Berrettini invece gioca male il vincente triplo. Il greco allunga fino all’11-7 e Berrettini non riesce a rientrare, così Tsitsipas amministra fino al 13-10 finale.

Si decide tutto al sudden death: rovescio in rete di Berrettini, a seguire risposta out dell’azzurro e così l’ellenico vince e va in semifinale.

Play Icon WATCH UTS: Thiem supera Berrettini, tutto il meglio del match in 180 secondi 00:03:03

Play Icon

Tennis Che bravo Berrettini! Difesa e dritto vincente, Thiem può solo inchinarsi 28/06/2020 A 16:03