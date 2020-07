UTS: Matteo Berrettini sostituito da Holger Rune nel match di sabato

Dal nostro partner OAsport.it

Matteo Berrettini è di scena nel Thiem’s 7 2020 di tennis e sabato 11 luglio giocherà una delle due finali, avendo già staccato il pass per le semifinali di domani (in Austria si giocherà anche la finale per il terzo posto): impossibile per lui essere presente anche a Nizza nell’Ultimate Tennis Showdown 2020, dove sarà sostituito.

Contro il transalpino Corentin Moutet sabato 11 Berrettini sarà sostituito dal danese Holger Rune nel match delle ore 16.15: l’azzurro sarà in gara domenica nelle semifinali e nell’eventuale finale. Se Goffin dovesse battere Tsitsipas, allora Berrettini sarà quarto, altrimenti chiuderà in terza posizione il round robin.

