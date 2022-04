Resilienza. In psicologia, la capacità di un individuo di affrontare e superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà. Non importa il risultato: questa è una qualità che solo i grandi campioni possiedono e Djokovic ha dimostrato ancora una volta di esserlo. Il ritorno alle competizioni dopo un lungo periodo è sempre complesso, non per la mancanza di allenamento ma quanto del ritmo-gara. Quel complesso insieme di riflessi e automatismi che ti permettono di arrivare sulla palla quell'istante prima, servire bene nel momento importante, effettuare le scelte tattiche corrette in poco tempo. Anche il numero uno del mondo non ne è immune. Il modo in cui il campione serbo ha recuperato lo svantaggio nel secondo set per imporsi in un tiebreak epico contro un avversario in palese stato di grazia, quegli istanti, quegli attimi, sono momenti di sport che meritano di essere ricordati; e dalla capacità che quest'atleta ha di resistere contro tutto e tutti, c'è solo da imparare.

