Rafa Nadal. Il fuoriclasse iberico però dal suo bagaglio di colpi ad effetto ha estratto un trucco che ha letteralmente lasciato a bocca aperta il pubblico messicano, che ha riempito il palazzetto di Citta del Messico per godersi l’esibizione del mancino di Manacor contro il danese Casper Ruud. Dopo quasi 20 anni trascorsi sui campi da tennis di tutto il mondo a deliziare il pubblico, inanellare vittorie frantumare record non dovrebbero esserci più segreti riguardo al gioco di. Il fuoriclasse iberico però dal suo bagaglio di colpi ad effetto ha estratto un trucco che ha letteralmente lasciato a bocca aperta il pubblico messicano, che ha riempito il palazzetto di Citta del Messico per godersi l’esibizione del mancino di Manacor contro il danese Casper Ruud.

In quello che è stato il match che ha chiuso il suo 2022, Nadal ha fatto il pieno d’applausi con una finta mai vista prima ma che ha costretto Ruud ad abdicare. Nel corso del sesto game del secondo set dopo aver costretto il rivale a un lungo recupero con un lungo linea, Nadal a rete finge lo smash non colpendo la pallina che torna di rimbalzo nella metacampo di Ruud che nonostante lo sprint non riesce a salvare il punto. Una finta da prestigiatore che ha intrattenuto il pubblico sulle tribune e ha divertito lo stesso Nadal immortalato dalle telecamere a ridere di gusto per la sua pensata.

Ad

ATP Finals Nadal salva l'orgoglio e il record (negativo): 2 set a 0 a Ruud 17/11/2022 ALLE 10:53

Nadal: "Con addio Roger se ne va parte importante della mia vita"

Laver Cup Nadal: "Addio Roger? Tornato in camera mi sono commosso di nuovo" 26/09/2022 ALLE 10:23