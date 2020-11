Inizia il conto alla rovescia per le ATP Finals di Torino , evento di chiusura del calendario del tennis mondiale che si terranno nel capoluogo piemontese dal 14 al 21 novembre 2021. Nella giornata di lunedì è iniziato anche l'avvicinamento all'evento con la città che si prepara alla campagna di comunicazione e che si vestirà, letteralmente, dei colori delle Finals per sensibilizzare l'importanza dell'evento di Torino 2021.

Con queste parole si è espresso il ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, a commento del passaggio di testimone da Londra a Torino delle Atp Finals. La manifestazione di fine anno del tennis, infatti, sarà in territorio italiano dall’anno prossimo e questo chiaramente vuol dare un’ulteriore scossa a tutto il movimento tennistico italiano, in salute soprattutto nel settore maschile grazie ai riscontri eccellenti di Jannik Sinner e di un gruppo di giocatori che si spinge l’uno con l’altro: "Il grande lavoro di squadra di Fit, Città di Torino e Regione Piemonte, col sostegno del Governo ha reso possibile questo importante risultato“, ha chiosato Spadafora.