Dal 2023, infatti, le tenniste potranno rinunciare al “total white”, indossando pantaloncini di colore “medio/scuro” insieme alla divisa bianca. Si tratta di una rivoluzione veramente significativa per Lo storico dress code del torneo di Wimbledon , che lo distingue da tutti gli altri tornei, è stato modificato., infatti, le tenniste potranno rinunciare al “total white”, indossando. Si tratta di una rivoluzione veramente significativa per il Grand Slam londinese , ed è dettata dalla necessità delle donne di essere a loro agio anche durante il periodo mestruale. Il tema era stato oggetto di dibattito a partire dalla scorsa estate, quando furono proprio alcune atlete a denunciare il disagio che vivevano. Un’esperienza identica a quella di altre sportive, soprattutto calciatrici, che si erano unite successivamente nella stessa discussione.

LA DECISIONE DELL’ALL ENGLAND CLUB

L’All England Club ha comunicato che il regolamento sarà modificato. L’organizzazione di Wimbledon ha affermato di aver accettato questo cambiamento dopo essersi confrontato con diversi soggetti (WTA, produttori di abbigliamento ed equipe mediche). Un dialogo volto a comprendere come supportare al meglio le donne e le ragazze che partecipano al torneo. Le nuove regole recitano che le tenniste ora possono “indossare pantaloncini a tinta unita, di colore medio/scuro, a condizione che non siano più lunghi dei pantaloncini o della gonna”. Il resto del dress code resta invariato, sia rispetto agli indumenti che agli accessori, ed è ancora presente la clausola per cui “i concorrenti devono essere vestiti con un abbigliamento da tennis adatto che sia interamente bianco”.

L’AD DELL’ALL ENGLAND CLUB: SPERIAMO CHE AIUTI LE GIOCATRICI

La nuova misura, in vigore dal 2023, è stata commentata così da Sally Bolton, amministratore delegato dell’All England Club: “L’anno prossimo, le donne e le ragazze che prenderanno parte al torneo avranno la possibilità di indossare pantaloncini colorati, se lo desiderano. Ci impegniamo a supportare i giocatori e ascoltare i loro feedback su come possiamo migliorare. La nostra speranza è che questo aggiustamento delle regole aiuti le giocatrici a concentrarsi sulle loro prestazioni, alleviando una potenziale fonte di ansia”.

