Simona Halep c'è! La tennista rumena raggiunge la sua nona semifinale Slam, la prima dagli Australian Open 2020, battendo Amanda Anisimova 6-2 6-4. Sfiderà Elena Rybakina (vittoriosa in rimonta su Ajla Tomljanovic) nel remake della finale di Dubai vinta da Halep in tre set.

Halep b. Anisimova 6-2 6-4

Ad

Sono dodici vittorie consecutive all'All England Club per la campionessa del 2019, Simona Halep (che ha saltato l'edizione 2021 per infortunio) e 6 semifinali nel 2022 (solo Iga Swiatek ha fatto meglio). L'allieva di Patrick Mouratoglou è protagonista di una sfida a senso unico sul Centrale contro la testa di serie n° 20, Amanda Anisimova, che dopo aver subito un netto 6-2 va sotto 5-1 anche nel secondo set. Qui l'americana ha una reazione di orgoglio e piazza un parziale di 13 punti a 3 con tre palle break per il clamoroso 5-5, ma Halep stringe i denti e chiude 6-4. Devastante il dato della seconda di servizio della rumena con cui ha vinto 17 punti su 22.

Wimbledon Halep come un treno, Anisimova mette fine alla corsa della Tan IERI A 18:19

Rybakina b. Tomljanovic 4-6 6-2 6-3

Sarà Elena Rybakina l'altra semifinalista. La 23enne elimina in rimonta Ajla Tomljanovic che si ferma per il secondo anno consecutivo ai quarti di Wimbledon, dopo aver perso nel 2021 contro la connazionale Ashleigh Barty. L'australiana battezza il primo set dopo un break in un game fiume in apertura: 6-4. Poi, però, si abbassano drasticamente le sue percentuali al servizio (42% con la prima) e l'avversaria infila 7 game di fila: 6-2 e 3-0 nel terzo e decisivo set. Finale con break e controbreak, ma non cambia l'inerzia: 6-3 e prima semifinale Slam in carriera per Rybakina.

Halep: "Ho avuto un attacco di panico, situazione nuova"

ATP, Eastbourne Chi è Darren Cahill, il nuovo coach nel team di Jannik Sinner 18/06/2022 A 16:18