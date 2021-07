Dopo 61 anni, le semifinali di Wimbledon tornano a tingersi di azzurro: dopo aver vinto il prestigioso torneo del Queen's, Matteo Berrettini si gioca un posto in finale contro il vincitore del Masters 1000 di Miami, il polacco Hubert Hurkacz. Scopriamo insieme quando e dove vedere la partita.

Berrettini: "Vincere il Queen's è un sogno"

Berrettini-Hurkacz in diretta su Sky Sport

Venerdì 9 luglio 2021 il match valido per la semifinale di Wimbledon 2021, Berrettini-Hurkacz, sarà trasmesso in diretta esclusiva e in HD su Sky Sport Tennis, e grazie a Sky Go, anche sui propri dispositivi mobili.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra App e i nostri social

Diretta scritta delle due semifinali, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per non perdersi nulla del terzo Slam della stagione 2021. Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le conferenze e i "dietro le quinte" più simpatici. Tanti contenuti per non perdere nulla dello spettacolare Slam su erba.

Berrettini-Hurkacz: informazioni

Data, orario e luogo: venerdì 9 luglio 2021, Wimbledon, campo Centrale, (orario ancora da definire)

Tra i due tennisti c’è un solo precedente risalente al primo turno del Masters 1000 di Miami del 2019 nel quale è stato il polacco ad imporsi in due set (6-4 6-3).

La caduta di Federer, l'ascesa di Berrettini: il meglio del Day 9

La corsa di Matteo Berrettini verso la semifinale di Wimbledon 2021

Matteo BERRETTINI b. Guido PELLA 6-4 3-6 6-4 6-0

Matteo BERRETTINI b. Botic VAN DE ZANDSCHULP 6-3 6-4 7-6(4)

Matteo BERRETTINI b. Aljaž BEDENE 6-4 6-4 6-4

Matteo BERRETTINI b. Ilya IVASHKA 6-4 6-3 6-1

Matteo BERRETTINI b. Felix AUGER-ALIASSIME 6-3 5-7 7-5 6-3

La corsa di Hubert Hurkacz verso la semifinale di Wimbledon 2021

Hubert HURKACZ b. Lorenzo MUSETTI 6-4 7-6(5) 6-1

Hubert HURKACZ b. Marcos GIRON 6-3 6-2 6-4

Hubert HURKACZ b. Aleksandr BUBLIK 6-3 6-4 6-2

Hubert HURKACZ b. Daniil MEDVEDEV 2-6 7-6(2) 3-6 6-3 6-3

Hubert HURKACZ b. Roger FEDERER 6-3 7-6(4) 6-0

