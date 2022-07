Wimbledon, Novak Djokovic incorona Jannik Sinner: "Mi rivedo un po' in lui"

WIMBLEDON - Il campione serbo alla vigilia della sfida valida per i quarti contro l'altoatesino: "E’ molto solido, ha tutti i colpi: servizio, risposta, dritto, rovescio. Mette pressione sugli avversari di continuo. Vedo in lui un po’ del mio gioco. Da fondocampo rovesci piatti, subito dopo la riga di fondo. Sarà un match complicato per entrambi"