Wimbledon è diventato il palcoscenico per la prima finale in uno Slam raggiunta dain carriera. Ma anche il teatro per la fioritura della 'bromance' tra il lunatico tennista australiano e Novak Djokovic. Prima di affrontarsi nell'atto conclusivo del torneo, entrambi hanno raccontato l'evoluzione del loro rapporto, mutato in maniera drammatica negli ultimi mesi.