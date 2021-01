Wimbledon ci sarà senza se e senza ma. Questa è l’indicazione che arriva dall’organizzazione del più prestigioso torneo di tennis del circuito. Dopo essere stato l’unico Slam a non tenersi l’anno passato per il Covid-19, i Championships in quest’annata andranno in scena, a meno di grosse criticità legate sempre al coronavirus. Stando a quanto riportano le cronache, i residenti dei dintorni di Wimbledon, a Londra, sono già stati informati dell’eventualità dall’All England Club. Sul come si svolgerà ci sono ancora dei dubbi. Le ipotesi sul tavolo sono le seguenti: senza limitazione di pubblico; spettatori limitati; porte chiuse. La decisione dovrebbe essere presa entro il mese di marzo quando anche la situazione dei contagi in Inghilterra sarà più chiara.