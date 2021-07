I vincitori

Novak Djokovic. Ha navigato un tabellone francamente invidiabile come un surfista d’esperienza fa con le onde di un evento già visto, già vinto, già dominato. Si potrebbe anche parlare dei numeri, dei record, degli obiettivi futuri, di agganci, di 'grande slam' e di quel che vi pare. Annoieremmo. Voto 10. Al più forte e che lo dimostra ormai quasi sempre. Punto.

Novak Djokovic trionfa a Wimbledon 2021: 20° slam, eguagliti Federer e Nadal Credit Foto Getty Images

Ashleigh Barty. Nel tabellone femminile alla fine si è blaterato un sacco. Alla vigilia ci si sprecava in battute del tipo: “pescane una a caso è può vincere il torneo”. Ha vinto la n°1. Esattamente come nel maschile. Dimostrando di esserlo. Voto 10. Alla più brava.

I finalisti

Matteo Berrettini. A qualcuno va di fare ironia sul fatto che fino alla finale con Djokovic, il tennista con miglior classifica affrontato è stato il 18 del mondo. Liberissimi di portare tutte le obiezioni del mondo. Noi, un Berrettini, ce lo prendiamo sempre e comunque. Anche perché in 134 edizioni del torneo e 144 anni di storia una bandierina nella finale maschile non l'avevamo mai messa. Voto 9. Alle vittorie ‘scontate’.

Novak Djokovic e Matteo Berrettini nella premiazione di Wimbledon 2021 Credit Foto Getty Images

Karolina Pliskova. Nel sottomondo di chi parla di tennis c’è una battuta: “La massima espressione fisica dello sforzo della Pliskova è la camminata veloce”. Sarà, intanto in qualche modo la buona Karo si è fatta un’altra finale slam: battendo la 2 e intimidendo, oltre il pronostico la 1. Voto 8. C’è di peggio.

Gli sconfitti

Roger Federer. Il problema di questo meraviglioso fuoriclasse è aver fatto credere alla gente, per una vita, di essere un alieno. E invece, a 40 anni, abbiamo scoperto che anche Federer è umano. Voto 9. Alle debolezze nascoste.

Hubert Hurkacz e Roger Federer a Wimbledon 2021 Credit Foto Getty Images

Serena Williams. Come Roger siamo ancora qui a parlare e sperare in una generazione che ha iniziato in un altro millennio. Quando la Williams vinceva il primo slam in buona parte del Paese si navigava col 56k. Oggi, da uno smartphone, volendo, si muovono capitali per milioni. Sparare un votaccio a una signora che è ancora qui a provarci sarebbe da cialtroni. Voto 8. Al coraggio.

Le sorprese

Hubert Hurkacz. Signori, questo ragazzo dal titolo vinto a Miami all’inizio di Wimbledon aveva vinto una partita. Una. Con Tommy Fabbiano. A Monte Carlo. Soffrendo come noi mai. Alzi la mano chi lo aspettava in semifinale a Wimbledon. Non vedo nessuno. Perfetto. Voto 8. Alla sorpresa.

Angelique Keber. Finita. Data per pronta al ritiro. Tre sconfitte al primo turno negli ultimi 3 slam giocati. Semifinalista a Wimbledon. Com’era quella? Ah, sì: “never underestimate the heart of a champion”. Voto 8. Alla riscossa.

Angelique Kerber a Wimbledon 2021 Credit Foto SID

Le delusioni

Stefanos Tsitsipas. Perché va bene la grande stagione sul rosso, vanno bene tutte le difficoltà della transizione su una nuova superficie, ma se l’ambizione è a quella dimensione lì non si può uscire al primo turno con Tiafoe con un 3 set a 0, dai. Voto 4. Alla stesa.

Stefanos Tsitsipas a Wimbledon 2021 Credit Foto Getty Images

Bianca Andreescu. Da 5 del seeding con un 6-2 6-1 da Alizé Cornet? Anche qui... Va bene tutto: il fisico, gli infortuni, i problemi e quel che vi pare. Ma un primo turno così, una resa così, per una campionessa slam, non è un po’ troppo? Voto 4. Alla comparsata.

I giovani

Sebastian Korda. Quattro slam giocati in carriera, due ottavi di finale. Ha perso in 3 ore e 49 da Khachanov una partita che poteva vincere. Ricordate la questione sull’assenza di americani forti per il futuro? Ecco, per noi non esiste. Voto 7,5. Forte.

Emma Raducanu. “Chiii?”, vi sareste chiesti alla vigilia. Beh, la 338 del mondo, prima dell’inizio di Wimbledon. Zero presenze in uno slam, zero in un main draw di un WTA. Pronti-via, ottavi a Wimbledon. Sarà una delle tante meteore o sarà qui per restare? Non lo sappiamo, ma ha fatto vedere cose belle e per la risposta, in fondo, c’è tanto tempo. Voto 8, all’exploit.

Emma Raducanu Credit Foto Getty Images

Gli italiani

Jannik Sinner. Lecito aspettarsi qualcosa in più, ma Fucsovics si è dimostrato avversario vero e Jannik, purtroppo, al momento, è questo. Voto 5. All’involuzione (che si spera porti all’evoluzione).

Jannik Sinner a Wimbledon 2021 Credit Foto Getty Images

Camila Giorgi. Nella moria di protagoniste della racchetta azzurra femminile, i riflettori sono sempre lì, sulla buona Giorgi. Chi vi scrive queste righe, ormai, da tempo, con la Giorgi, pende tutto per quel che è: ogni partita in più e manna, ogni partita in meno non è un dramma. La dimensione è quella. Voto 6. Alla monodimensione.

