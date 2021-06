Londra non sorride al n° 2 italiano, Jannik Sinner. Il debutto assoluto dell'enfant prodige azzurro all'All England Lawn Tennis and Croquet Club è segnato da una sconfitta contro l'ungherese Marton Fucsovics che si impone 5-7 6-3 7-5 6-3 in tre ore e accede al secondo turno dove pescherà il vincente della sfida tra Jiri Vesely e Yannick Hanfmann. Nella seppur giovane carriera dell’altoatesino l'erba rimane un tabù: nei sette match ufficiali su questa superficie, cinque sconfitte e due vittorie. Quest’ultime nel 2019 con Lacko e Fabbiano (nelle qualificazioni al tabellone principale del Libéma Open).

a breve il servizio completo...

Wimbledon LIVE Day 1: Sinner out, in campo Travaglia e Cecchinato 8 ORE FA

Djokovic: "Draper? Non lo conosco, ho chiesto a Sinner"

Wimbledon Order of play Day 1: apre Sinner, poi Djokovic e Fognini IERI A 10:33