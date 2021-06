Naomi non giocherà a Wimbledon quest'anno. Sta prendendo del tempo personale con amici e familiari. Sarà pronta per le Olimpiadi ed è entusiasta di giocare davanti ai suoi tifosi di casa"

Wimbledon Wimbledon 2021: wild card per Murray e Venus Williams IERI A 13:37

Questo il testo del comunicato giunto direttamente dal suo team.

Cos'era successo a Parigi

E' il 31 maggio quando Osaka dà forfait a Parigi a causa di "lunghi periodi di depressione dagli US Open 2018". Una notizia davvero inattesa da parte della campionessa in carica dello US Open e dell'Australian Open, che arriva dopo aver vinto la sua 15a partita consecutiva nei major, aver disertato la conferenza stampa al primo turno, esser stata multata dal Roland Garros e avvisata dal Grand Slam del rischio squalifica.

Gauff: "Osaka? La supporterò sempre, lo sport è gioia"

Wimbledon Ivanisevic: "Djokovic è l'unico che può fare il Grande Slam" 15/06/2021 A 12:16