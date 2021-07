Lorenzo Sonego è comunque soddisfatto dopo la sconfitta con Roger Federer, che ha messo fine al suo cammino a Wimbledon 2021. Il tennista piemontese ha raggiunto gli ottavi di finale nella sua prima esperienza sull’erba londinese e ha commentato così in conferenza stampa questa sua avventura ai Championships: “Questa è stata una settimana bellissima, magnifica e che ricorderò tanto ed ho giocato per la prima volta sul centrale di Wimbledon. Un’esperienza stupenda questa. Ho sentito il calore del pubblico e ho visto anche molti italiani che hanno fatto il tifo per me”.

Una settimana sicuramente importante e che conferma i progressi fatti da Sonego quest’anno, visto che prima di Wimbledon il piemontese aveva raggiunto la finale ad Eastbourne sempre sull’erba: “Da queste partite ho capito tante cose ho capito su cosa dobbiamo lavorare in futuro. Ho sempre sognato di essere qui fin da bambino e quando ci riesci e un sogno che si realizza”. Passando alla partita con Federer, il primo set è stato sicuramente quello decisivo, come ha specificato anche lo stesso Sonego: “Il primo set con Roger è stato molto positivo, forse il più lottato dei tre. Ho avuto parecchie occasioni, ci siamo anche brekkati. Forse nel mio momento maggiormente positivo è arrivata la pioggia e proprio sulla palla break da affrontare”.

Una situazione sicuramente difficile da affrontare per il tennista azzurro, che è tornato su quel momento e poi anche sulla partita giocata sotto il tetto: “Ho commesso un brutto doppio fallo che forse non avrei commesso in circostanze normali. Col tetto poi le condizioni di gioco sono cambiate. Il mio servizio faceva molto meno male ottenevo meno punti e avevo maggiori difficoltà. Roger poi ha trovato la quadra ed ha giocato meglio di me”.

