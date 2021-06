I giochi sono fatti. Ancora una volta le preghiere di Goran Ivanisevic, coach di Novak Djokovic , sono state esaudite: al Roland Garros voleva l'incrocio con Nadal in semifinale e non in finale - a giudicare dal risultato aveva ragione - mentre a Wimbledon non voleva Federer dalla parte del serbo . Così sarà perché il numero 1 del mondo, abbinato a Jack Draper all'esordio, evita dalla sua parte di tabellone Zverev, Berrettini e lo svizzero che finiscono nella parte bassa, quella della testa di serie numero 2 Daniil Medvedev. Per l'otto volte campione debutto con Mannarino e possibile terzo turno con Cameron Norrie.