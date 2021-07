Avanti Italia! Subito dopo Matteo Berrettini , Lorenzo Sonego centra i suoi primi ottavi ai Championships con una partita perfetta: l'australiano James Duckworth si arrende 6-3 6-4 6-4 e la testa di serie numero 23 attende Roger Federer o Cameron Norrie per un lunedì storico sul Centrale. Un lunedì anche molto italiano perché per la prima volta nell'Era Open abbiamo due azzurri agli ottavi di Wimbledon. Era successo solo nel 1955 (Pietrangeli, Merlo) e 1949 (Cucelli, Del Bello). E' il quarto Slam di fila in cui abbiamo almeno due giocatori nella seconda settimana.

Sonego mostra subito di che pasta è fatto concedendo un punto al servizio in tutto il primo set. Il break arriva nel sesto gioco, con la collaborazione di Duckworth, e il ritorno in campo dopo l'interruzione per pioggia non rompe la magia: dal 4-2 il torinese mette il primo mattone. Il secondo parziale è più complicato a causa del rendimento decisamente più alto dell'australiano: all'allievo di Gipo Arbino serve attingere dal suo repetorio e dalla sua forza mentale per non pagare due game di servizio ai vantaggi.

Scampato il pericolo, Sonego strappa il break a zero nel momento per lui più difficile: è un gancio in pieno viso per Duckworth che perde il secondo set e si salva nel primo game del terzo. Il torinese annulla la prima e unica palla-break concessa nel quarto gioco: non lo fa in modo normale ma con un pallonetto monumentale. Il break del 4-3 punisce i tentativi ormai avventati dell'australiano e Sonego chiude, pur vedendosi cancellare tre match point, chiude 6-3 6-4 6-4 in un'ora e 47 minuti.

