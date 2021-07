In un mondo in cui perfino a Wimbledon, il tempio del tennis, la tradizione si piega alla modernità, c'è ancora una certezza e non era scontato alla vigilia del torneo. Questa certezza si chiama Roger Federer che a 39 anni e 337 giorni diventa il più anziano giocatore capace di raggiungere i quarti di finale dei Championships nell'Era Open. Nell'ultimo Manic Monday della storia - dal 2022 si giocherà anche nella Middle Sunday - c'è un momento che indirizza la partita con Sonego, anzi un agente atmosferico anch'esso sinonimo di tradizione: la pioggia. Fin lì l'allievo di Gipo Arbino era riuscito, senza timori reverenziali, ad annullare tre palle-break nel quinto game ma soprattutto a ottenere il contro-break con lo svizzero che era andato a servire per il set sul 5-4.

Un game interminabile, l'undicesimo, si ferma al 19esimo punto dopo che Sonego riesce a cancellare altre tre palle-break a Federer (la seconda con un dritto sontuoso e la terza con lo smash). Alla quarta, però, il gioco viene interrotto: la pioggia improvvisa induce lo svizzero, con una buona dose di esperienza, a far notare ciò che il giudice di sedia non pùo ignorare. Bisogna procedere alla chiusura del tetto e alla ripresa dopo 22 minuti, con addosso una pressione enorme, l'azzurro commette doppio fallo. Gioco, partita e incontro.

Tokyo 2020 Dalla Svizzera la conferma: Federer sarà a Tokyo 9 ORE FA

La partita sarebbe, infatti, ancora lunga ma si rivelerà quello il momento cruciale, accompagnato dalla risata ironica di Sonego. Federer non sbaglia due volte e chiude il set 7-5 per poi allungare anche nel secondo parziale, nel quinto gioco, grazie a un passante lungolinea di dritto old style.

Sonego chiama a gran voce il pubblico che apprezza coraggio e grinta del nostro lottatore, ma Federer mischia le carte al servizio e non concede più reali possibilità. Sull'onda lunga del 6-4 ottenuto, l'otto volte campione vola sul 4-0 e gestisce, sempre più sciolto, il finale che scocca in due ore e 11 minuti per 7-5 6-4 6-2.

Seguono aggiornamenti...

Pioggia, poi Berrettini, Sonego e Federer: il meglio del Day 6

Wimbledon LIVE Day 7: vince Auger-Aliassime, Zverev si arrende 10 ORE FA