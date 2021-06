Roger Federer avanti con l'aiuto del ritiro di Mannarino, e Wimbledon è iniziato da poco ma dà già le prime indicazioni sulla durezza del torneo, molto influenzato dai continui cambi di programma, causa pioggia. Ecco il momento in cui la notizia dell'infortunio di Serena ha raggiunto Roger. avanti con l'aiuto del ritiro di, e Serena Williams già fuori causa ritiro, dopo un guaio muscolare.è iniziato da poco ma dà già le prime indicazioni sulla durezza del torneo, molto influenzato dai continui cambi di programma, causa pioggia. Ecco il momento in cui la notizia dell'infortunio di Serena ha raggiunto Roger.

L'erba ora è più scivolosa, di solito poi diventa più difficile o più facile andare avanti. Ovviamente è terribile che ci siano tante partite consecutive e questo ha colpito anche Serena. Oh, mio ​​Dio, non posso crederci"

Parlando alla BBC Roger, riconosce di essere stato un po' fortunato.

"È terribile ciò che è successo a Mannarino e mostra che un colpo può cambiare il risultato di una partita, stagione, carriera e gli auguro tutto il meglio e spero di rivederlo presto - era il giocatore migliore in campo, avrebbe potuto vincere, sono stato un po' fortunato. È così che va a volte, non ottieni molti "walkover" e speri che non accada mai a te, è un promemoria di quanto velocemente va ma sono ovviamente felice di poter giocare un'altra partita qui - mi sono divertito oggi e è stato molto divertente fino alla fine".

"Ho dovuto adattare il mio gioco"

"Ho cercato di ridurre la lunghezza dei punti, ha trovato un bel solco dalla linea di fondo con quel rovescio e lui ha fatto lo stesso con me, una volta ottenuto il break sono stato in grado di rilassarmi un po'. È stato molto un "su e giù" per tutta la partita e nel complesso stavamo entrambi lottando per vedere chi poteva stare sulla linea di fondo, sentivo che dovevo adattare il mio gioco più di quanto lui facesse il suo e questo è merito suo". Federer ora affronta il vincitore del match tra Richard Gasquet e Yuichi Sugita.

