Giornata senza senso a Wimbledon. Dopo la caduta di Mannarino, costata il ritiro contro Federer , l'erba del Centrale miete un'altra vittima. La 23 volte campionessa Slam Serena Williams, già vistosamente fasciata alla coscia destra, si fa male nel primo turno contro la Sasnovich e abbandona il torneo in lacrime sul 3-3 del primo set. La maledizione del 24esimo Slam continua. Solo per la seconda volta nella sua carriera, l'americana alza bandiera bianca in un torneo dello Slam.

Un'anomalia per la Williams che, però, merita una riflessione dopo le scivolate di Djokovic nel primo set contro Draper - il serbo non le ha pagate - e quanto successo qualche minuto prima che scendesse in campo Serena nel match tra Federer e Mannarino. L'americana perde una partita in singolare al primo turno di uno Slam per la seconda volta in carriera (77 vittorie), dopo aver perso contro Virginie Razzano al Roland Garros 2012.