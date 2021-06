90esima vittoria all'All England Club. La 90esimo Slam giocato: un record nell'Era Open (la seconda in questa classifica è la sorella Serena a quota 78). Tutto ruota attorno a un numero: 90. Venus Williams , al suo 23° Wimbledon in carriera, ottiene la sua. La cinque volte campionessa piega Mihaela Buzarnescu 7-5 4-6 6-3 e accede al secondo turno del torneo per la prima volta dal 2018. Ci riesce nel suo: un record nell'Era Open (la seconda in questa classifica è la sorella Serena a quota 78).

Ha ancora voglia di lottare a 41 anni Venere che dal 5-1 del terzo set si fa rimontare fino al 5-3, ma poi prevale in un ultimo durissimo game. Per lei al secondo turno ci sarà una cliente molto ostica come Ons Jabeur. Il 6-1 6-2 ai danni di Rebecca Peterson è netto da parte della tunisina.

Wimbledon non è il Roland Garros e se Tsitsipas nella prima giornata se n'è accorto , questa volta tocca a Tamara Zidansek, semifinalista a Parigi e battuta dalla testa di serie numero 8 Karolina Pliskova per 7-5 6-4. Nessun problema nemmeno per le teste di serie numero 13 Mertens (Dart ko 6-1 6-3) e 15 Sakkari (Rus battuta 6-1 6-1). Shelby Rogers, sconfitta dalla Giorgi a Eastbourne , piega Sam Stosur 6-1 5-7 6-3.

L'ex numero 2 del mondo e finalista del 2010 Vera Zvonareva ottiene la sua prima vittoria nel tabellone principale di Wimbledon dal 2014 contro Marie Bouzkova: 7-5 6-4, al secondo turno se la vedrà con Iga Swiatek.

