È stata diramata quest’oggi l’entry list di Wimbledon 2021, terzo Slam stagionale per quanto riguarda il circuito maggiore del tennis mondiale. Nessuna assenza di rilievo almeno per il momento, quando mancano ormai poche settimane al via della 134ma edizione dei Championships, che si disputerà dal 28 giugno all’11 luglio.L’erba londinese si appresta ad ospitare nuovamente i migliori giocatori al mondo dopo un anno di stop a causa del Covid-19, di conseguenza l’attesa è ancor più spasmodica del recente passato in vista di uno degli eventi clou di questo 2021.

L’Italia può contare al momento su nove rappresentati iscritti al tabellone principale del singolare maschile: Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Stefano Travaglia, Salvatore Caruso, Gianluca Mager, Lorenzo Musetti e Andreas Seppi.

Secondo degli esclusi attualmente Marco Cecchinato, che ha quindi buone chance di entrare direttamente nel main draw con un paio di rinunce senza dover passare dalle qualificazioni. Presenti tutti i big del circuito, tra cui il n.1 al mondo Novak Djokovic ed il 10 volte vincitore di Roma, Rafael Nadal, oltre al leggendario svizzero Roger Federer, 8 volte campione di Wimbledon.

