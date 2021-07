Matteo Berrettini, alla sua seconda semifinale Slam in carriera e prima a Wimbledon, 61 anni dopo Nicola Pietrangeli: per il romano il Felix Auger-Aliassime vale anche il decimo successo consecutivo sull’erba quest’anno. In breve, sui prati, tra Queen’s e Championships, è ancora imbattuto. Grande è la gioia di, alla sua seconda semifinale Slam in carriera e prima a Wimbledon, 61 anni dopo: per il romano il successo in quattro set sul canadesevale anche il decimo successo consecutivo sull’erba quest’anno. In breve, sui prati, tra Queen’s e Championships, è ancora imbattuto.

Queste le sue parole nell’intervista sul campo a fine incontro: “E’ tutta una cosa pazza adesso. Abbiamo giocato una grande partita, grazie a Felix, spero che vi siate divertiti. Non è mai facile affrontarlo. Sono molto contento. La quarantena in Australia l’abbiamo passata due settimane insieme ad allenarci, quindi ci siamo conosciuti piuttosto bene. Due anni fa ci siamo incontrati per la prima volta sull’erba, lui è migliorato molto. E’ bellissimo giocare su un campo così. Buona fortuna a lui, ma sono contento per me“.

E a proposito dell'Italia del calcio, di cui gli chiedono un commento, svela che lui e Felix hanno guardato la partita insieme.

Sul livello di gioco:

Non so se ho mai giocato così bene, ma sto cercando di vincere tutte le partite che gioco, e ognuna è difficile e diversa. Bisogna guardare all’avversario. Oggi Felix ha giocato meglio di me in alcuni momenti, ma il livello non era importante, l’importante era il match.

E sulla semifinale con Hurkacz: “Sarà la prima volta per tutti e due. Hubert sta giocando bene, quest’anno ha vinto a Miami, se ha battuto Federer tre set a zero vuol dire che sta giocando bene, però io ho fiducia“.

