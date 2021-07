Il match del giorno

Ashleigh Barty v Angelique Kerber

Se potevamo aspettarci la numero uno Ashleigh Barty in semifinale a Wimbledon - in fondo è anche a questo che servono le classifiche - il ritorno alla vittoria di Angie Kerber sui prati di Bad Homburg non era sembrato indizio sufficiente a proiettarla tanto avanti nel tabellone del torneo su erba più importante del mondo. E invece la semifinale della parte alta, per alcuni la finale anticipata, vedrà sfidarsi proprio la campionessa del 2018 e la più forte di tutte secondo i computer, che comunque dovrà vincere la tensione della prima semifinale a Wimbledon in carriera.

Order of play Day 10: giovedì 8 luglio 2021

Centrale (ore 14:30)

Ashleigh Barty v Angelique Kerber

Karolina Pliskova v Aryna Sabalenka

Il torneo è in diretta esclusiva e in HD su Sky Sport Tennis, con una scelta multipla di partite da poter seguire, e grazie a Sky Go anche sui propri dispositivi mobili. Per poter vedere le partite di Wimbledon in diretta quando si è lontani dal televisore, è possibile seguire i match tramite SkyGo, la piattaforma streaming abbinata alla pay-per-view.

Segui Wimbledon su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del terzo Slam della stagione 2021. Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le conferenze e i "dietro le quinte" più simpatici. Tanti contenuti per non perdere nulla dello spettacolare Slam su erba.

