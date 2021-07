Il match del giorno

Matteo BERRETTINI v Hubert HURKACZ

L'unico italiano che aveva giocato una semifinale nel tempio del tennis era stato Nicola Pietrangeli nel 1960, quindi otto anni prima dell'inizio dell'Era Open. "Mio padre ha 59 anni, non era neppure nato nel '60, è del '61, cioè dopo il risultato di Pietrangeli, accidenti sto scrivendo la storia e mi piace, ne sono fiero - ha affermato il classe '96 -. Non mi voglio fermare qui, ci proverò perché ci credo, ci avrei creduto indipendentemente dall'avversario in semifinale, Federer o Hurkacz". I precedenti sono due: nel secondo turno di qualificazione degli Australian Open 2018 l'allievo di Vincenzo Santopadre vinse 7-6(5) 6-3, mentre nel primo turno di Miami 2019 - Masters 1000 che il polacco ha conquistato quest'anno - arrivò la rivincita con il punteggio di 6-4 6-3. Forza Matteo!

Gli italiani in campo

Matteo Berrettini v Hubert Hurkacz - primo match sul campo Centrale dalle 14:30

Order of play Day 11: venerdì 9 luglio 2021

Centrale (ore 14:30)

Matteo Berrettini v Hubert Hurkacz

Novak Djokovic v Denis Shapovalov

