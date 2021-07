Il match del giorno

Novak DJOKOVIC v Matteo BERRETTINI

L'Italia si ferma per un evento di portata storica - termine di cui spesso si abusa ma in questo caso mai più appropriato - e meritevole di trasmissione in chiaro su Tv8. Matteo Berrettini, il primo italiano in 134 edizioni di Wimbledon capace di raggiungere la finale in singolare, sfida il più forte: il numero 1 del mondo Novak Djokovic. Sono 2-0 i precedenti a favore del serbo (ATP Finals 2019 e Roland Garros 2021) ma il campione del Queen's cercherà di ripetere l'impresa di Boris Becker, la cui doppietta sull'erba londinese risale al 1985. Dall'altra parte, un campione alla trentesima finale nei major voglioso di agguantare il record di 20 Slam condiviso dagli eterni rivali Roger Federer e Rafa Nadal. Mente fredda e cuore caldo in una storica domenica italiana.

Wimbledon Wimbledon 2021: programma, calendario e partite degli italiani 24/06/2021 A 15:16

Matteo Berrettini e Novak Djokovic - Finale Wimbledon 2021 Credit Foto Getty Images

Gli italiani in campo

Novak Djokovic v Matteo Berrettini

Berrettini rincorre la storia e il sogno: il meglio del Day 11

Order of play Day 13: domenica 11 luglio 2021

Centrale (ore 15)

Novak Djokovic v Matteo Berrettini

Berrettini: "Vincere il Queen's è un sogno"

Wimbledon in TV e live-streaming

Il torneo è in diretta esclusiva e in HD su Sky Sport Tennis, con una scelta multipla di partite da poter seguire, e grazie a Sky Go anche sui propri dispositivi mobili. Per poter vedere le partite di Wimbledon in diretta quando si è lontani dal televisore, è possibile seguire i match tramite SkyGo, la piattaforma streaming abbinata alla pay-per-view.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui Wimbledon su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del terzo Slam della stagione 2021. Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le conferenze e i "dietro le quinte" più simpatici. Tanti contenuti per non perdere nulla dello spettacolare Slam su erba.

Becker-Edberg in coro: "A Wimbledon 2019 la finale più bella di sempre, ma non ha vinto il migliore"

Wimbledon Djokovic: "Spero che domenica l'Italia vinca solo la sera" UN' ORA FA