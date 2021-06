Il match del giorno

Roger Federer v Adrian Mannarino

C'è curiosità per il ritorno in campo di Roger Federer dopo la finale del 2019. L'otto volte campione affronta un avversario insidioso come il francese Mannarino: 6-0 i precedenti, 2-0 ai Championships, 15-1 il computo dei set. Non sarà, però, un primo turno da sottovalutare per lo svizzero contro un giocatore ostico sull'erba. Tutto dipenderà dalle condizioni di Federer, uscito da Halle con pessime indicazioni e un linguaggio del corpo allarmante.

Gli italiani in campo

Fognini-Ramos: campo 18, 2° match (non prima delle 13:30)

Caruso-Cilic: campo 18; 4° match

Sonego-P. Sousa: campo 6, 4° match

Trevisan-Vesnina: campo 11, 2° match

Musetti-Hurkacz: campo 14, 3° match

Petkovic-Paolini: campo 16, 3° match

Londero-Mager, campo 17, 3° match

Order of play Day 2: martedì 29 giugno 2021

Centrale (ore 14:30)

Ashleigh Barty v Carla Suarez Navarro

Roger Federer v Adrian Mannarino

Aliaksandra Sasnovich v Serena Williams

Campo 1 (ore 14)

Tallon Griekspoor v Alexander Zverev

Angelique Kerber v Nina Stojanovic

Jan-Lennard Struff v Daniil Medvedev

Campo 2 (ore 12)

Daniel Evans v Feliciano Lopez

Non prima delle 13:30

Diego Schwartzman v Benoit Paire

Francesca Jones v Coco Gauff

Lucas Pouille v Cameron Norrie

Alize Cornet v Bianca Andreescu

Tutti gli altri campi

Wimbledon in TV e live-streaming

Il torneo è in diretta esclusiva e in HD su Sky Sport Tennis, con una scelta multipla di partite da poter seguire, e grazie a Sky Go anche sui propri dispositivi mobili. Per poter vedere le partite di Wimbledon in diretta quando si è lontani dal televisore, è possibile seguire i match tramite SkyGo, la piattaforma streaming abbinata alla pay-per-view.

