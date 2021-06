Il match del giorno

Novak Djokovic v Kevin Anderson

La riedizione della finale 2018 vede di fronte il grande favorito, reduce dal primo turno con Draper dove ha lasciato per strada un set, e il sudafricano, lontano dagli standard del 2017 e del 2018 (due finali Slam, la prima agli US Open): 9-2 i precedenti, 3-0 sull'erba di Wimbledon, dove nel 2015 il serbo rimontò da due set a zero sotto. Tutto in salita per Anderson che, però, se può avere una minima chance ce l'ha solo su questo campo.

Wimbledon Wimbledon 2021: programma, calendario e partite degli italiani 24/06/2021 A 15:16

Gli italiani in campo

Matteo Berrettini v Guido Pella - campo 3, primo match

Jil Teichmann v Camila Giorgi - campo 6, primo match

Juan Ignacio Londero v Gianluca Mager - campo 17, secondo match, non prima dell'1:30

Marin Cilic v Salvatore Caruso - campo 18, secondo match, non prima dell'1:30

Lorenzo Sonego v Pedro Sousa - campo 4, terzo match

Andreas Seppi v Denis Kudla - campo 4, quarto match

Fabio Fognini v Laslo Djere - campo 11, quarto match

Berrettini: "Vincere il Queen's è un sogno"

Order of play Day 3: mercoledì 30 giugno 2021

Centrale (ore 14:30)

Novak Djokovic v Kevin Anderson

Katie Boulter v Aryna Sabalenka

Oscar Otte v Andy Murray

Campo 1 (ore 14)

Elina Svitolina v Alison Van Uytvanck

Non prima delle 15:30

Daniel Evans v Lajovic

Ons Jabeur v Venus Williams

Tutti gli altri campi

Wimbledon in TV e live-streaming

Il torneo è in diretta esclusiva e in HD su Sky Sport Tennis, con una scelta multipla di partite da poter seguire, e grazie a Sky Go anche sui propri dispositivi mobili. Per poter vedere le partite di Wimbledon in diretta quando si è lontani dal televisore, è possibile seguire i match tramite SkyGo, la piattaforma streaming abbinata alla pay-per-view.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui Wimbledon su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del terzo Slam della stagione 2021. Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le conferenze e i "dietro le quinte" più simpatici. Tanti contenuti per non perdere nulla dello spettacolare Slam su erba.

Becker-Edberg in coro: "A Wimbledon 2019 la finale più bella di sempre, ma non ha vinto il migliore"

Wimbledon Fognini, un sì in due giorni: Fabio gestisce Ramos, è 2° turno 10 ORE FA