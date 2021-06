Il match del giorno

Carlos Alcaraz v Daniil Medvedev

Carlos Alcaraz Garfia, a 18 anni e 56 giorni, è diventato il giocatore più giovane a vincere una partita a Wimbledon dai tempi di Novak Djokovic e Andy Murray (entrambi nati nel maggio '87) nel 2005. Dopo il successo in cinque set sul giapponese Yasutaka Uchiyama, lo spagnolo avrà un compito stimolante sul campo 1: affrontare Daniil Medvedev, fresco di vendetta su Struff in quattro set dopo Halle e testa di serie numero 2 del torneo. La prima assoluta tra i due promette spettacolo.

Gli italiani in campo

Matteo Berrettini v Botic Van De Zandschulp: campo 3, secondo match

Gianluca Mager v Nick Kyrgios: campo 3, quarto match

Camila Giorgi v Karolina Muchova: campo 18, primo match

Lorenzo Sonego v Daniel Galan: campo 16, secondo match

Berrettini: "Vincere il Queen's è un sogno"

Order of play Day 4: giovedì 1 luglio 2021

Centrale (ore 14:30)

Ashleigh Barty v Anna Blinkova

Elena Vesnina v Cori Gauff

Roger Federer v Richard Gasquet

Campo 1 (ore 14)

Alex Bolt v Cameron Norrie

Carlos Alcaraz v Daniil Medvedev

Victoria Azarenka v Sorana Cirstea

Campo 2 (ore 12)

Tennys Sandgren v Alexander Zverev

Elina Svitolina v Magda Linette

Angelique Kerber v Sara Sorribes Tormo

Felix Auger-Aliassime v Mikael Ymer

Tutti gli altri campi (ore 12)

Wimbledon in TV e live-streaming

Il torneo è in diretta esclusiva e in HD su Sky Sport Tennis, con una scelta multipla di partite da poter seguire, e grazie a Sky Go anche sui propri dispositivi mobili. Per poter vedere le partite di Wimbledon in diretta quando si è lontani dal televisore, è possibile seguire i match tramite SkyGo, la piattaforma streaming abbinata alla pay-per-view.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui Wimbledon su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del terzo Slam della stagione 2021. Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le conferenze e i "dietro le quinte" più simpatici. Tanti contenuti per non perdere nulla dello spettacolare Slam su erba.

