Il match del giorno

Andy Murray vs Denis Shapovalov

Dopo la maratona con Otte, l'idolo di casa è diventato il simbolo romantico del tennis che nonostante l'età e i tanti infortuni è ancora capace di emozionare in campo. Con il canadese, testa di serie n° 10 del torneo, sarà tutta un'altra storia (nessun precedente tra i due), ma di una cosa siamo sicuri: tutti il Centrale farà il tifo per il 34enne di Glasgow. Lo spettacolo è assicurato

Wimbledon Federer: "Serena fuori? Non ci posso credere" 29/06/2021 A 19:55

Gli italiani in campo

Fabio FOGNINI vs Andrey Rublev - primo match sul campo 3 (dalle 11)

Berrettini: "Vincere il Queen's è un sogno"

Order of play Day 5: venerdì 2 luglio 2021

Centrale (ore 14:30)

Ons Jabeur vs Garbine Muguruza

Daniel Evans vs Sebastian Korda

Denis Shapovalov vs Andy Murray

Federer: "L’obiettivo a Wimbledon è la seconda settimana"

Campo 1 (ore 14)

Liudmila Samsonova vs Sloane Stephens

Novak Djokovic vs Denis Kudla

Elise Mertens vs Madison Keys

Campo 2 (ore 12)

Karolina Pliskova vs Tereza Martincova

Maria Camila Osorio Serrano vs Aryna Sabalenka

Dominik Koepfer vs Roberto Bautista Agut

Felix Auger-Aliassime v Mikael Ymer

Campo 3 (ore 12)

Fabio Fognini vs Andrey Rublev

Diego Schwartzman vs Marton Fucsovics

Fognini: "Sinner e Musetti? Basta, sempre la stessa domanda"

Campo 12

Iga Swiatek vs Irina-Camelia Begu

Cristian Garin vs Pedro Martinez

Viktorija Golubic vs Madison Brengle

Campo 18

Frances Tiafoe vs Karen Khachanov

Shelby Rogers vs Elena Rybakina

Wimbledon in TV e live-streaming

Il torneo è in diretta esclusiva e in HD su Sky Sport Tennis, con una scelta multipla di partite da poter seguire, e grazie a Sky Go anche sui propri dispositivi mobili. Per poter vedere le partite di Wimbledon in diretta quando si è lontani dal televisore, è possibile seguire i match tramite SkyGo, la piattaforma streaming abbinata alla pay-per-view.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui Wimbledon su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del terzo Slam della stagione 2021. Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le conferenze e i "dietro le quinte" più simpatici. Tanti contenuti per non perdere nulla dello spettacolare Slam su erba.

Becker-Edberg in coro: "A Wimbledon 2019 la finale più bella di sempre, ma non ha vinto il migliore"

Wimbledon Federer sopravvive al 1° turno: Mannarino cade e si ritira 29/06/2021 A 15:02