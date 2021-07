Il match del giorno

Roger FEDERER vs Cameron NORRIE

Dopo l'esordio con ritiro di Mannarino e gli sprazzi di tennis celestiale con Gasquet, per Sua Maestà Roger Federer si profila l'insidia Norrie, padrone di casa e finalista al Queen’s contro Berrettini. Nessun precedente tra i due. L’unica sconfitta dello svizzero contro un mancino sull'erba è quella del 2008 contro Nadal. Riuscirà l'inglese a sfatare il tabù?

Gli italiani in campo

Matteo BERRETTINI vs Aljaz BEDENE - primo match sul campo 3 (dalle 12)

Lorenzo SONEGO vs James DUCKWORTH - primo match sul campo 17 (dalle 12)

Order of play Day 6: sabato 3 luglio 2021

Centrale (ore 14:30)

Kaja Juvan vs Coco Gauff

Roger Federer vs Cameron Norrie

Ashleigh Barty vs Katerina Siniakova

Campo 1 (ore 14)

Sorana Cirstea vs Emma Raducanu

Felix Auger-Aliassime vs Nick Kyrgios

Marin Cilic vs Daniil Medvedev

Campo 2 (ore 12)

Angelique Kerber vs Aliaksandra Sasnovich

Taylor Fritz vs Alexander Zverev

Campo 3 (ore 12)

Matteo Berrettini vs Aljaz Bedene

Anastasija Sevastova vs Barbora Krejcikova

Campo 12 (ore 12)

Hubert Hurkacz vs Alexander Bublik

Campo 18 (ore 12)

Karolina Muchova vs Anastasia Pavlyuchenkova

Campo 14 (ore 12)

Ilya Ivashka vs Jordan Thompson

Campo 15 (ore 12)

Jelena Ostapenko vs Ajla Tomljanovic

Campo 16 (ore 12)

Magda Linette vs Paula Badosa

Campo 17 (ore 12)

Lorenzo Sonego vs James Duckworth

Wimbledon in TV e live-streaming

Il torneo è in diretta esclusiva e in HD su Sky Sport Tennis, con una scelta multipla di partite da poter seguire, e grazie a Sky Go anche sui propri dispositivi mobili. Per poter vedere le partite di Wimbledon in diretta quando si è lontani dal televisore, è possibile seguire i match tramite SkyGo, la piattaforma streaming abbinata alla pay-per-view.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui Wimbledon su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del terzo Slam della stagione 2021. Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le conferenze e i "dietro le quinte" più simpatici. Tanti contenuti per non perdere nulla dello spettacolare Slam su erba.

