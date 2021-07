Il match del giorno

Matteo BERRETTINI v Felix AUGER-ALIASSIME

Il tennista italiano, protagonista fino a questo momento di un’autentica cavalcata sull’erba londinese, dovrà fare i conti col sempre ostico canadese, che al turno precedente ha eliminato a sorpresa il tedesco Alexander Zverev. Felix Auger-Aliassime, classe 2000 e prodotto di Tennis Canada, nato l'8 agosto come Roger Federer, è tra i talenti più cristallini della nuova generazione. Fino a ora, però, non è stato in grado di capitalizzare al meglio le sue doti. Otto finali sul circuito ATP, altrettante sconfitte. L'ultima proprio due settimane fa sull'erba di Stoccarda. La stessa erba dove ha disputato il primo e unico incontro con Matteo Berrettini, sempre in finale, nel 2019.

Wimbledon Wimbledon 2021: programma, calendario e partite degli italiani 24/06/2021 A 15:16

Berrettini ai quarti, Federer batte Sonego: il meglio del Day 7

Gli italiani in campo

Matteo Berrettini v Felix Auger-Aliassime - secondo match sul campo 1

Order of play Day 9: mercoledì 7 luglio 2021

Centrale (ore 14:30)

Novak Djokovic v Marton Fucsovics

Roger Federer v Hubert Hurkacz

Campo 1 (ore 14)

Karen Khachanov v Denis Shapovalov

Matteo Berrettini v Felix Auger-Aliassime

Pioggia, poi Berrettini, Sonego e Federer: il meglio del Day 6

Wimbledon in TV e live-streaming

Il torneo è in diretta esclusiva e in HD su Sky Sport Tennis, con una scelta multipla di partite da poter seguire, e grazie a Sky Go anche sui propri dispositivi mobili. Per poter vedere le partite di Wimbledon in diretta quando si è lontani dal televisore, è possibile seguire i match tramite SkyGo, la piattaforma streaming abbinata alla pay-per-view.

Tutto ciò che troverete su Eurosport.it, la nostra app e i social

Segui Wimbledon su Eurosport.it! Dirette scritte dei match, tabelloni, risultati, approfondimenti, focus, gallerie fotografiche e quant'altro per essere parte del terzo Slam della stagione 2021. Potrai rivivere tutti i momenti più belli anche sui nostri social, le conferenze e i "dietro le quinte" più simpatici. Tanti contenuti per non perdere nulla dello spettacolare Slam su erba.

Becker-Edberg in coro: "A Wimbledon 2019 la finale più bella di sempre, ma non ha vinto il migliore"

Wimbledon E' Hurkacz l'avversario di Federer ai quarti: sorpreso Medvedev 5 ORE FA