Qualche settimana fa, quando Roger Federer si trascinava dopo la mezzanotte a Parigi per giocarsela contro Koepfer, Andy Murray aveva twittato questo: “Vedere Federer giocare in uno stadio vuoto dopo la mezzanotte a 39 anni e dopo due operazioni chirurgiche al ginocchio, è un’ispirazione”.

Prendete il concetto e trasferitelo un mese dopo alla terza giornata di Wimbledon 2021. Andy Murray, due volte campione di questo torneo e ormai da anni impossibilitato da un’anca d’acciaio a tornare il giocatore che fu, impegnato in una rimonta a metà tra il folle e il commovente contro il semi-sconosciuto (ai più) Oscar Otte. Quattro ore di battaglia vissute come se fosse la finale del torneo Olimpico 2012.

Wimbledon Berrettini: “Non esistono partite facili, sto migliorando sul rovescio” UN' ORA FA

Pare una scelta priva di senso. Eppure, in palio, in fondo, c’era qualcosa in più di un “misero” terzo turno contro Denis Shapovalov. C’era l’amore per il gioco. C’era la credibilità di sé stesso di fronte allo specchio. Andy Murray aveva più volte dichiarato, infatti, di sentirsi ancora giocatore e di amare questa disciplina. Non restava che provarlo, ancora una volta, a tutto il resto del mondo.

Ed ecco allora una nuova rimonta, da due set a uno sotto, contro il big-server tedesco Otte. Giocatore che, proprio a Parigi, al primo turno, aveva spaventato anche Sascha Zverev (2 set a 0 in quel caso).

Murray si è dovuto appellare un po’ a tutto. Cuore. Testa. Qualche colpo vecchia maniera. Pubblico. E tetto. E’ servita anche quella pausa (causa chiusura del centrale per permettere l’illuminazione) sul 2-2 nel quarto set per restituire alla partita un Murray convinto in qualche modo di poterla andare a riprendere.

E così alla fine è stato. Lo scozzese si è esaltato nel finale di quarto set, a inizio quinto e anche nel finale di partita, dove ha fato vedere un paio di passanti in corsa vecchio stile o due lob di chirurgica precisione. Il resto l’ha fatto la magia del pubblico, che ha letteralmente spinto l’uomo in grado di cancellare la maledizione di Fred Perry fino a una vittoria che in dote porta sì ‘solo’ un terzo turno con Shapovalov, ma che sotto ha un tesoro di significati. Col canadese servirà qualcosa di molto simile a un miracolo. Ma a Murray, in fondo, importa relativamente. Al di là del risultato è la dottrina che pare ormai aver abbracciato da tempo. Non siete d’accordo? Liberissimi di guardare altrove. Noi, nel mentre, applaudiamo convinti.

Wimbledon Order of play Day 4: Federer, Berrettini, Sonego e Giorgi UN' ORA FA