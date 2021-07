Varietà di colpi e potenza. La ricetta magica di Ashleigh Barty torna a mietere vittime anche in semifinale, dove l’australiana incrociava l’ex campionessa del 2018 Angelique Kerber. E’ stata una buona partita quella della tedesca, che se l’è giocata a lungo alla pari con l’attuale n°1 del mondo. Poi però, come spesso accade nei momenti chiave, la giocatrice attualmente più forte – ovvero Ash Barty – è venuta fuori quando davvero contava.

E’ successo nel secondo set, quando sotto 2-5 la Barty è riuscita a riproporre quel tennis che già a inizio partita aveva messo in difficoltà la Kerber. Variazioni – tante –, potenza e profondità dei colpi. Il mix perfetto, per un tennista. La tedesca, a due soli punti in quel momento da portare il match al 3° set, ha subito il letale rientro di un avversaria alla lunga superiore e capace di piazzare i parzialoni nel finale di set. Quegli 8 punti a 0 che dal 3-5 l’hanno riportata al 5-5; o quei 6 punti a 0 che al tie-break decisivo hanno messo la Barty nella confortevole situazione di poter gestire 6 match point – per la cronaca, poi, la partita si è chiusa alla quarta chance.

Insomma, Barty ha rispettato il pronostico della vigilia nonostante qui a Wimbledon non fosse mai arrivata oltre gli ottavi di finale. E l’ha fatto contro una Kerber assolutamente ritrovata. Anche oggi infatti, al di là del risultato finale, la tedesca ha messo in scena per buoni tratti una versione della giocatrice che fu. Magari non al suo picco estremo, ma certamente in una modalità migliore di quella degli ultimi tempi. La Kerber infatti si presentava a Wimbledon con 3 ko al primo turno negli ultimi 3 slam disputati; a casa, la tedesca, torna invece con buone sensazioni e ritrovate certezze.

Barty centra con il 6-3 7-6 odierno quella finale di Wimbledon che all’Australia mancava dal 1980, quando Evonne Goolagong si spinse fino all'ultimo atto; ora affronterà una tra Karolina Pliskova – ex n°1 al mondo ed eterna incompiuta a livello slam in cerca del primo successo della carriera, e Aryna Sabalenka, attuale secondo forza del circuito WTA. Dovrebbe venirne fuori, in ogni caso, un match interessante. Appuntamento a sabato pomeriggio.

