Sarà Felix Auger-Aliassime l’avversario di Matteo Berrettini ai quarti di finale di Wimbledon 2021. Il tennista canadese ha superato Alexander Zverev al termine di una partita intensa e molto complicata. Cinque set di lotta, per un finale di 6-4 7-6 3-6 3-6 6-4 a favore del nordamericano.

Auger-Aliassime è riuscito a venire a capo delle proprie difficoltà nel momento forse più complicato, ovvero a inizio di quel quinto set in cui tutto sembrava giocargli contro. Zverev, infatti, aveva appena vinto terzo e quarto parziale con un doppio 6-3, ma Auger-Aliassime era riuscito a strappare il servizio al tedesco nel primo game del quinto set. Lì, la pioggia, a rompere il momento del canadese. I 20 minuti di chiusura del campo 1, il rientro in campo e Zverev capace di rientrare sul 2-2. Auger-Aliassime però non si è perso d’animo; e ha ritrovato la strada dei primi due set nel finale di partita, levando il servizio al tedesco e portandosi il vantaggio fino alla conclusione della partita.

Morale della faccenda il canadese si porta via il primo quarto di finale slam della carriera, diventando a 20 anni e 331 giorni il tennista più giovane ai quarti di Wimbledon da Nick Kyrgios nel 2014. Ma soprattutto Auger-Aliassime lancia un segnale di vita dopo un’esplosione molto precoce che non era stata supportata però dai risultati contro i big: dopo aver perso infatti 15 delle 17 partite contro i Top10, il canadese ora è alla terza vittoria consecutiva dopo gli scalpi su Schwartzman a Roma e Federer ad Halle. Il quarto da provare a battere in lista sarà proprio Matteo Berrettini, prossimo avversario ai quarti di finale. I due, che condividono per altro un bellissimo rapporto di amicizia essendosi allenati spessissimo insieme e per via del rapporto tra le rispettive fidanzate, tornano ad incrociarsi per la seconda volta dopo il precedente alla finale di Stoccarda del 2019. Stessa superficie, Matteo si augura di certo che ci possa essere anche lo stesso risultato: là vinse in 2 set portandosi via il torneo. Auger-Aliassime sembra però trasformato. Sarà partita vera... Ma visti i precedenti con Zverev, probabilmente, Berrettini preferisce così: meglio l’amico che un avversario contro cui aveva perso 3 delle 4 partite giocate assieme.

