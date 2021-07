Barty b. Tomljanovic 6-1 6-3

Non c’è storia nel derby australiano. Lo dicevano i pronostici della vigilia e l’ha detto anche il campo. Troppo superiore la n°1 del mondo nelle variazioni tattiche della partita; palle che non hanno permesso alla Tomljanovic di entrare nel match, se non come comparsa allo show della Barty, che ha fatto il bello e il cattivo tempo. La Barty non si è mai ritrovata sotto pressione dal fondo e la Tomljanovic non ha mai preso il ritmo necessario per provare a fare una partita ‘alla pari’; non trovando per altro nemmeno soluzioni in risposta.

Ne è venuto fuori così un no-contest, che ha lasciato ‘miss Berrettini’ in un angolo, consentendo alla connazionale la rapida fuga verso la semifinale mai realmente in discussione. Dopo il 6-1 del primo set, Barty era scappata 4-1 anche nel secondo. Lì, un paio di dritti sbagliati avevano riportato – abbastanza a sorpresa – Tomljanovic fino al 3-4 e servizio. Il turno di battuta perso però da Ajla ha lasciato strada al finale della Barty, che accede così in semifinale.

Lì sì che ci sarà probabilmente un po’ più di partita. Dall’altra parte della rete infatti la Berty troverà l’ex campionessa di questo torneo, improvvisamente ritrovata in questa edizione dopo tante fatiche: Angelique Kerber. I precedenti raccontano di una perfetta parità tra le due: 2-2 (non consideriamo il match vinto da Kerber in Hopman Cup). Non si incrociano però dal 2018 e l’hanno sempre fatto sul cemento. Vedremo cosa ne verrà fuori.

Kerber b. Muchova 6-2 6-3

In uno sport dove la testa fa tutta la differenza del mondo, non si può patire l'ansia da palcoscenico. E' un lusso troppo grande e Karolina Muchova gioca la peggior partita possibile contro Angelique Kerber, una che al contrario ha maturato l'esperienza necessaria per vincere i grandi tornei.

La ceca perde subito la battuta e finisce nella ragnatela della tedesca per un 4-1 rapidissimo. Kerber si limita a mettere la palla in campo: il resto lo fa Muchova, attanagliata dalla tensione. L'unico momento che sembra poter cambiare la storia di questo match è l'inizio di secondo set, dove Kerber recupera da 0-40 nel primo game ma cede la battuta nel terzo. Il 2-1 di Muchova è solo un'illusione, una pausa da un bottino poco lusinghiero di 26 errori gratuiti (a fronte di appena 9 vincenti).

La campionessa dell'edizione 2018 vince 6-2 6-3 in un'ora e 15 minuti e va in semifinale a Wimbledon per la quarta volta, la prima nei major negli ultimi tre anni. Dopo il successo a Bad Homburg sono 10 i successi consecutivi, 80 quelli ottenuti in carriera sull'erba. L'avviso ai naviganti è chiaro: l'unica vincitrice dei Championships rimasta in tabellone sa come si fa.

