Matteo Berrettini prosegue la sua corsa a Wimbledon 2021 con l’accesso al 3° turno. La testa di serie n°7 del tabellone maschile ha superato in 3 set l’olandese Botic van de Zandschulp, imponendosi con il punteggio di 6-3 6-4 7-6.

Fin qui la mera cronaca di un pomeriggio in cui Matteo era chiamato a ‘fare il suo’ e ‘il suo’ ha poi effettivamente fatto. Il ‘come’ è però forse l’analisi più interessante.

Berrettini infatti non è sicuramente incappato nella sua miglior giornata dal punto di vista della qualità del tennis espresso, ma quel ‘piglio del grande’ a cui ci riferiamo nel titolo, sta tutto nella capacità di gestire tutti i momenti più delicati.

Berrettini infatti ha regolato un avversario oggi particolarmente insidioso per la qualità mostrata – ben sopra a quella di un giocatore attualmente n°139 del mondo – gestendo da campione tutti i momenti più delicati. Una statistica riassume bene questo concetto: la voce 9 palle break salvate sulle 9 concesse.

Due di queste, le ultime, erano i due set point nel dodicesimo gioco del terzo set che avrebbero potuto costringere Berrettini a spendere energie extra. Ciò non è accaduto, perché Matteo in tutte le situazioni di tensione si è affidato alla sua miglior arma: il servizio.

Un servizio che non sempre ha funzionato – leggasi il secondo set, con un misero 31% di prime in campo –; ma che in qualche modo Berrettini ha saputo tirar fuori quando più contava. Caratteristica, quest’ultima, riservata ai campioni.

Il resto è stata una sorta di ordinaria amministrazione, in cui Berrettini ha vinto i punti quando è riuscito a spingere bene e dentro cui, evidentemente, il n°1 d’Italia è riuscito a settarsi senza esagerare nel dispendio di forze. Tanto è bastato dunque per volare al 3° turno di Wimbledon, dove troverà ora un avversario particolarmente caldo.

Aljaz Bedene, oggi Matteo conduce 2-1, con l’ultimo incrocio proprio su questi campi nel 1° turno del 2019, quando il romano si impose in 4 set. La corsa a quel quarto di finale, sorta di “obiettivo minimo”, può continuare. Lì ci sarà infatti lo sloveno, oggi vincitore su Nishioka di una partita importante : il giapponese, che aveva battuto Isner al 1° turno, è stato spazzato via lasciandogli solo 3 miseri game: 6-1 6-0 6-2. Se a questo aggiungete il 6-4 6-4 6-0 a Barrere nel primo turno, il termometro di Bedene è quello di un tennista senza dubbio insidioso. Ecco, a Berrettini, probabilmente, servirà qualcosa in più di quanto fatto vedere oggi. I precedenti – e i ricordi – però sono dalla sua:nel 1° turno del 2019, quando il romano si impose in 4 set. La corsa a quel quarto di finale, sorta di “obiettivo minimo”, può continuare.

