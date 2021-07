E’ facile dire che quella impiegata oggi da Emma Raducanu, come quella delle giornate precedenti, sia stata la fortuna del principiante. Ma in Inghilterra, patria di Wimbledon e titanici pescatori, quel colpo di fortuna effimero, destinato a esaurirsi nel tempo, viene spesso chiamato “Fluke”. “Fluke” è anche la specie di uno dei pesci più diffusi nell’oceano. Quindi, se ti chiami Emma Raducanu e vai cercando “un colpo di fortuna” tra le acque più ricche e burrascose del tennis, per legge di probabilità, potresti finire per acchiapparne qualcuno.

Infatti, il tennis sfoggiato dalla 18enne britannica nei primi tre match della sua prima apparizione assoluta in uno Slam si adagia benissimo su quel crocevia paradossale tra esperienza e sfrontatezza, intenzionalità e caso. Sì, probabilmente, le sue prestazioni sono inflazionate dall'atmosfera e dall'inerzia, ma i colpi di fortuna appartengono a chi è così testardo da cercarli in continuazione. E al terzo turno contro la Cirstea, Raducanu ha dimostrato di avere gli strumenti giusti per continuare a pescare a lungo.

La demolizione di Cirstea

Contro la 31enne rumena Sorana Cirstea, Raducanu è partita subito forte: nella maggior parte dei suoi colpi non c’è nulla di fortunato, passeggero o casuale: sette ace, tutti a 170 km/h, uno la fotocopia dell’altro. Riflessi d'automazione, oliati dall’addestramento inflessibile del coach Sears. Una difesa che rasenta la perfezione e lambisce qualsiasi angolo tentato dall’avversaria. Inscalfibile in partenza, la Raducanu ha rimontato un passivo di 1-3 inanellando cinque giochi consecutivi e chiudendo 6-3. E non c’è niente di effimero o fragile nemmeno nelle reazioni, nella capacità di lettura che permette alla giovanissima britannica di reagire nei momenti più difficili del match: nell’ottavo game del secondo set la Raducanu riesce a riportare il parziale nove volte in parità, guadagnandosi coi denti cinque palle break e togliendo il fiato alla Cirstea.

Quest’ultima è costretta a soluzioni estreme per eludere la guardia della 18enne, e spesso questa scommessa si traduce in errori. La Raducanu le interdice ogni input di costruzione del punto e dello scambio, nessun istante per ragionare. La rumena si piega all'avaria, sotto un bombardamento continuo, fatto di rovesci angolatissimi e risposte profondissime. Quello che si è visto sul manto verde di Wimbledon quest’oggi non è dunque un atto esclusivamente fortuito, ma un’esecuzione cinica e consapevole, corroborata dall’entusiasmo della folla di casa. E’ per questo che, a soli 18 anni, dalla periferia della sua 338esima posizione nel ranking WTA, Emma Raducanu è da considerarsi un astro nascente del tennis.

Raducanu diventa agli ottavi di finale di Wimbledon nell'Era Open. La Cirstea, pur in balìa della Raducanu, ha sempre mantenuto la lucidità per tenersi in gara fino all’ultimo. E i momenti di crisi, che avrebbero potuto danneggiare irrimediabilmente l’euforico flow di qualsiasi tennista della stessa età di Emma, si sono presentati puntualmente. La Raducanu però, se li è scrollati dalle spalle con facilità e ingenuità incredibili. E quindi 6-3 7-5,diventa la più giovane donna inglese ad avanzare

Tra sogno e realtà

baby-faced assassins capitanata da “Mi sembra di essere in vacanza, sto vivendo un sogno”, aveva dichiarato con leggerezza infantile dopo aver eliminato la Vondrousova al secondo turno. Oggi invece, dopo essersi sbarazzata della Cirstea con l’autorità dei veri campioni, affiora una diversa consapevolezza: Dovesse dare continuità a questo “fluke”, Emma Raducanu entrerebbe di diritto nella nuova generazione dellecapitanata da Coco Gauff . Il suo percorso a Wimbledon è ancora sospeso in un limbo tra sogno e realtà, come dimostrato da alcune sue recenti dichiarazioni:aveva dichiarato con leggerezza infantile dopo aver eliminato la Vondrousova al secondo turno. Oggi invece, dopo essersi sbarazzata della Cirstea con l’autorità dei veri campioni, affiora una diversa consapevolezza:

Prima di partire, i miei familiari mi hanno detto: ‘Quanti kit stai portando là? Di sicuro non te ne serviranno così tanti’; ora invece mi sa che dovrò fare un po’ di bucato

Sono i primi segnali di una tennista giovane, sicura dei propri mezzi, che crede in se stessa prim'ancora che siano gli altri a farlo; una giovane donna che ha superato il suo esame di Laurea davanti alla cattedra di un intero Paese. Il “suo” Paese, anche se la storia di Emma Raducanu non si limita ad alcun confine, ma nasce ancora una volta da incroci di strade diverse, paradossali, quegli incroci talmente fortunati che per notarli sulla superficie del caso la gente deve proprio andare a cercarseli.

Chi è Emma Raducanu?

Emma è nata a Toronto (Canada) da padre rumeno e madre cinese, ma si è trasferita in Inghilterra a soli due anni. E' cresciuta nel Kent, l'area a sud-est di Londra bagnata dalle acque della Manica. Talento polivalente sin dall’infanzia, ha testato il go-kart e la motocross prima di dedicarsi pienamente allo sport del diavolo. Il primo feeling con la racchetta risale all’età di 5 anni, quando Emma cominciò ad allenarsi alla Bromley Tennis Academy di Londra. Emma, I suoi idoli tennistici sono la rumena Simona Halep e la cinese Li Na, specchi che se accostati assieme restituiscono l'idea di un’eredità culturale cosmopolita incarnata da Emma. Plasmata dalla rigida disciplina dei genitori e del sistema scolastico, quel viso da bambina innocente nasconde l'ambizione e la capacità di una tennista già navigata. , ma si è trasferita in Inghilterra a soli due anni. E' cresciuta nel Kent, l'area a sud-est di Londra bagnata dalle acque della Manica. Talento polivalente sin dall’infanzia, ha testato il go-kart e la motocross prima di dedicarsi pienamente allo sport del diavolo. Il primo feeling con la racchetta risale all’età di 5 anni, quando Emma cominciò ad allenarsi alla Bromley Tennis Academy di Londra. Emma, proprio come il nostro Musetti , ha appena terminato la Maturità: persino dietro ai banchi di scuola - una delle più rigide scuole di grammatica del Regno Unito - Emma si è rivelata un modello per tutti, collezionando voti altissimi, mai inferiori all’A- in matematica ed economia., specchi che se accostati assieme restituiscono l'idea di un’eredità culturale cosmopolita incarnata da Emma. Plasmata dalla rigida disciplina dei genitori e del sistema scolastico, quel viso da bambina innocente nasconde l'ambizione e la capacità di una tennista già navigata.

Affacciatasi ai cancelli di Wimbledon come wild card, la Raducanu ha scioccato il mondo battendo prima Vitalija Diatchenko 7-6 6-0; poi il colpaccio contro la Vondrousova 6-3 7-5, dopo essere stata sotto 0-4 nel secondo set, con le spalle al muro. Eppure, con uno sforzo che non può essere frutto del caso, la Raducanu è riemersa dalle ceneri di una disfatta quasi annunciata. Oggi è la più giovane donna inglese ad avanzare agli ottavi di finale di Wimbledon nell'Era Open, precedendo Glynis Coles e Laura Robson. In tre incontri, non ha ancora concesso un set.

