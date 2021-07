Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic (decidete voi in quale ordine) sono la più alta personificazione del tennis. Lo sa bene Matteo Berrettini, i suoi migliori risultati Slam (prima dei Championships in corso), corrispondono ad un k.o. con uno dei Big Three: ottavi a Wimbledon 2019 contro lo svizzero, semifinale agli US Open 2019 contro lo spagnolo, quarti al Roland Garros di quest'anno contro il serbo. Dalle sconfitte, si sa, c'è sempre da imparare e nella carriera del tennista romano ce n'è una che ha rappresentato la svolta. E' proprio quella contro Federer nel 2019, una lezione del campione di Basilea nel suo giardino di casa, il Centrale, il tempio del tennis. Quell'8 luglio Matteo racimolò la miseria di 5 game in un'ora e quattordici minuti da incubo. Come entrare in una gabbia di leoni, uscirne frastornati e malconci, ma avere la fortuna di poterlo raccontare. Una batosta giunta poco dopo il primo trionfo sull'erba, a Stoccarda, che gli aveva aperto le porte della top20.

La caduta di Federer, l'ascesa di Berrettini: il meglio del Day 9

scalata ai vertici del tennis mondiale, guadagnando posizioni di mese in mese, guidando il Rinascimento del movimento italiano ( C'è una legge nello sport che dice che il difficile non è tanto vincere, ma confermarsi ad alti livelli. E il tempo, in questo, è stato galantuomo con Matteo: dallo schiaffo londinese, l'allievo di Vincenzo Santopadre ha continuato la sua, guadagnando posizioni di mese in mese, guidando il Rinascimento del movimento italiano ( durante il lockdown ci aveva confessato di trovare ancora più motivazioni dalla rivalità con i suoi colleghi più giovani), superando infortuni complicati, come lo strappo agli addominali in Australia, e ricordando sempre agli altri, ma prima di tutto a se stesso, da dove è partito:

Wimbledon La caduta di Federer, l'ascesa di Berrettini: il meglio del Day 9 5 ORE FA

"Io e il mio allenatore in questi giorni ricordavamo quando lui organizzava il torneo rodeo, allora si giocavano 6-7 partite al giorno. Sono partito da lì, da lontano, come tanti ragazzi della mia età, e adesso sono qui a Wimbledon: non so cosa sia successo… Di sicuro so che in questi anni ho creduto tanto nel mio team, nelle mie armi, nei miei ideali, nella mia famiglia e tutto quello che ho fatto mi ha portato fino a qui. Ora non voglio fermarmi, ho anche imparato a non accontentarmi, continuiamo a spingere".

77, record nel torneo in corso), e le percentuali di vittoria sull'erba: dal 2019 l'attuale n° 9 del mondo (da lunedì nella peggiore delle ipotesi sarà 8°, scavalcando Federer), vanta il 92% di successi sulla superficie (23-2), grazie ai quali ha collezionato il trionfo di Stoccarda (contro Auger-Aliassime, suo ultimo avversario ai quarti), la semifinale di Halle, gli ottavi di Wimbledon, Il 25enne romano si presenta al secondo appuntamento più importante della sua carriera da favorito. Due le statistiche che fanno pendere il pronostico della semifinale contro Hubert Hurcacz dalla sua parte , oltre alla posizione in classifica. Gli ace realizzati (), e le percentuali di vittoria sull'erba: dal 2019 l'attuale n° 9 del mondo (da lunedì nella peggiore delle ipotesi sarà 8°, scavalcando Federer),, grazie ai quali ha collezionato il trionfo di Stoccarda (contro Auger-Aliassime, suo ultimo avversario ai quarti), la semifinale di Halle, gli ottavi di Wimbledon, il suo primo ATP 500 in carriera al Queen's due settimane fa e, ora, il sogno di giocarsi un posto in finale nel tempio del tennis, esattamente due anni dopo l'ora di "lezione" più importante della sua vita.

Berrettini: "Vincere il Queen's è un sogno"

Wimbledon Berrettini: "Adesso è tutta una cosa pazza" 7 ORE FA