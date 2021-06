Adesso è anche ufficiale: Dominic Thiem salterà il torneo di Wimbledon 2021. Che l’infortunio al polso fosse cosa seria lo si era intuito fin da subito. Lo hanno confermato anche le analisi mediche effettuate dall’austriaco a Barcellona. Dai test è infatti emerso che c'è un "distacco della guaina posteriore della parte ulnare del polso destro", una lesione che non gli permetterà di gareggiare nel circuito per diverse settimane. Dal comunicato ufficiale postato da Thiem sui social infatti si apprende che ci saranno “almeno 5 settimane di tutore” prima di poter riprendere l’attività fisica.

Oltre a Wimbledon, infatti, l’austriaco ha già comunicato il forfait anche per Amburgo e Gstaad, tornei a cui era iscritto. Se sommiamo il fatto che Thiem aveva già annunciato che non avrebbe partecipato alle Olimpiadi , di fatto rivedremo l’austriaco in piena estate, con un probabile ritorno, progressi fisici permettendo, solo per il cemento americano. Thiem difende il titolo conquistato lo scorso settembre allo US Open.