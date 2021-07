In tutta la giornata di ieri Daniil Medvedev aveva concesso una palla break in 18 game di servizio, non lasciando mai la battuta in nessuna occasione. Ogni giorno però nel tennis fa davvero storia a sé; e alla ripresa delle operazioni, sotto il tetto del campo centrale rispetto al cielo del campo 2 dove questo match si era giocato fino al 4-3 Medvedev del 4° set, il russo ha incredibilmente perso il controllo di questa partita. Sei game di servizio, 3 palle break concesse e 3 break, alla fine, lasciati al proprio avversario. Totale? 8 giochi a 3 di parziale che in un amen, ma davvero, hanno permesso a Hubert Hurkacz di conquistare i primi quarti di finale della carriera in un torno dello slam.

Quarti davvero insperati, perché il polacco, , perché il polacco, dal trionfo su Jannik Sinner nella finale di Miami , non aveva praticamente più vinto. Una partita, al primo turno di Monte Carlo, per altro soffrendo, contro Tommy Fabbiano . Poi vari e spietati ko: Millman, Musetti, van de Zandschulp a Parigi; Sticker a Stoccarda e Auger-Aliassime ad Halle. Insomma, Hurkacz si presentava a Wimbledon tutt’altro che in fiducia. Ha saputo però sfruttare un buon lato di tabellone e sorprendere poi un Medvedev che, fuori dall’amato e regolare cemento, resta un giocatore assai meno insidioso.

Hurkacz cede alla rimonta di van de Zandschulp, il match point

Wimbledon Order of play Day 8: Medvedev-Hurkacz e quarti femminili 18 ORE FA

Ne è venuto fuori così un 2-6 7-3 3-6 6-3 6-3 che ha permesso ad Hurkcaz di levarsi una gran soddisfazione: entrare tra i migliori 8 di uno slam e tornare sul centrale, domani, per giocarsela contro Roger Federer.

Lo svizzero probabilmente alla fine parte ancora da favorito, più che per il precedente (6-4 6-4 a Indian Wells 2019) per la storia su questo campo; e per la conseguente ghiotta opportunità di aver evitato un avversario come Daniil Medvedev, che per esperienza e capacità di esaltarsi con i grandi sarebbe stato in qualche modo comunque più scomodo da affrontare. Di certo, Hurkacz, proverà a giocarsela. Come qui ha fatto con successo con Musetti, Giron, Bublik e appunto Daniil Medvedev. Applausi per lui. Un po’ meno per il russo. Che al rientro, oggi, giusto dirlo, poteva davvero fare qualcosa in più...

Hurkacz snobbato, la conferenza dura solo 40 secondi!

Wimbledon Sonego in partita per un set ma è Federer a centrare i quarti UN GIORNO FA