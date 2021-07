Niente da fare. Gianluca Mager combatte come un leone, ma si deve arrendere al talento di Nick Kyrgios: il bad boy australiano chiude la pratica 7-6(7) 6-4 6-4 con 30 ace, zero break subiti e l'80% dei punti vinti con la prima e ora aspetta il vincente di Auger Aliassime-Ymer. La spedizione azzurra a Londra schiera, dunque, tre pedine al terzo turno: Matteo Berrettini (contro Bedene), Fabio Fognini (contro Rublev) e Lorenzo Sonego (contro Duckworth).

La cronaca del match

Sul campo 3 Mager parte con carattere e costanza, non lasciandosi distrarre dal trash-talking e dal servizio da sotto di Kyrgios: nel sesto game il primo tentennamento, con tre palle break cancellate con un ace, una stop volley e un rovescio da applausi. Nell'ottavo gioco un'altra palla break salvata. Dall'altra parte Kyrgios macina ace, parla col pubblico e prende le misure dopo mesi di inattività e la maratona con Humbert al primo turno. Si va al tiebreak dove il sanremese parte benissimo: sale 3-0 e si costruisce anche un set point sul proprio servizio, il grande rimpianto del suo match. L'australiano si salva e chiude i conti sul 9-7 fintando una battuta da sotto che coglie impreparato l'azzurro. La sensazione è che l'allievo di Flavio Cipolla abbia esaurito le sue carte.

E purtroppo è così: nel secondo e terzo set, Mager subisce il break rispettivamente nel terzo e quinto game, rimane comunque aggrappato con le unghie e con i denti, ma per l'aussie, ad ogni minima chance di contro-break, corre in aiuto il servizio, l'arma che lo rende ingiocabile. In poco più di un'ora Kyrgios si guadagna il terzo turno di Wimbledon per la quinta volta in carriera. Proprio a Londra ha raggiunto il suo miglior risultato a livello Slam: quarti di finale con Raonic nel 2014.

