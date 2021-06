Goran Ivanisevic, l'allenatore del numero 1 al mondo Novak Djokovic, ha rivelato di non aver mai smesso di credere nel serbo durante la sua campagna al Roland Garros, anche quando Djokovic era sotto di due set in finale contro Stefanos Tsitsipas, in un'intervista esclusiva a Tennis Majors a cura di Sasa Ozmo. Come parte di un accordo precedentemente concordato, Ivanisevic era con Djokovic a Melbourne per gli Australian Open mentre Marian Vajda ha assunto le funzioni di allenatore in prima linea a Parigi. Ivanisevic si unirà di nuovo a Djokovic per Wimbledon, il luogo in cui il croato ha vinto il suo unico titolo del Grande Slam nel 2001 come wild card da numero 125 del mondo.

Ivanisevic ha condiviso le sue opinioni sulle vittorie di Djokovic su Rafael Nadal e Tsitsipas, su com'è lavorare con il serbo e anche sulla sua previsione dell'anno scorso secondo cui Djokovic avrebbe battuto Nadal nella finale del Roland Garros 2020: "Dicevo da tempo che secondo me sarebbe stato più facile per Novak affrontare Nadal in semifinale. Eravamo a Belgrado quando è uscito il sorteggio per il Roland Garros, e non era particolarmente contento di vedere Rafa e Roger nella sua metà del tabellone. Sinceramente io ho preferito così. Rafa non ha mai perso una finale a Parigi, l'approccio e la mentalità per una finale sono sempre molto specifici e Rafa ha 13 titoli a Parigi. È una mentalità simile a quella che ha Djokovic agli Australian Open".

"La partita è iniziata quasi identica alla finale dello scorso anno, ma questa volta è stato come se Novak si fosse resettato quando era sotto 0-5 nel primo set. È quasi riuscito a tornare in quel set e sapevo che avremmo visto una partita molto diversa. Quello che è successo nel secondo, terzo e quarto set...".

Non ho mai visto Rafa così impotente al Roland Garros

"Novak avrebbe potuto vincere il terzo set prima, ma nel complesso il suo tennis è stato perfetto . Le chiavi tattiche? In primo luogo, era pronto a rimanere su quel campo per 20 ore, se questo è quello che è servito per vincere. Nella finale del 2020 Novak non si è presentato, ha continuato a cercare di accorciare i punti. Questa volta, era disposto a correre e correre, era preparato per una battaglia fisicamente estenuante. Si è parlato molto delle condizioni in serata, ma non credo che abbiano avuto un grande effetto. A differenza dell'anno scorso, Novak ha affrontato molto meglio la diagonale del rovescio, quel colpo di Rafa non lo ha infastidito così tanto. Inoltre, era molto concentrato quando finiva i punti. Con Rafa, attacchi e attacchi, e poi all'improvviso contrattacca e sei nei guai. Questa volta, Novak ha creduto nei suoi colpi. Rafa non ha potuto fare nulla".

La finale

"La finale? Novak è eccezionalmente professionale . Se avesse perso la finale, una vittoria su Rafa non avrebbe significato nulla. Sì, è stata una bella sensazione battere Rafa agli Open di Francia, ma devi dimenticarlo dopo un'ora. Sapevamo che Tsitsipas sarebbe stato estremamente difficile da battere. Voglio dire, sta giocando un tennis fantastico: è giovane e in forma, un giocatore completo. Il suo servizio è molto buono, si muove in modo fenomenale, il suo diritto è squisito, ha migliorato molto il suo rovescio e non è timido quando si tratta di attaccare la rete. Personalmente, è il mio preferito tra tutti i giocatori più giovani".

"Il secondo set? Sì, Novak trova spesso qualcuno con cui combattere, ne ha bisogno, lo alimenta. Se non siamo noi nel box, allora è il sole, se non il sole, sono le nuvole (ride, ndr). Ha giocato male quel set, proprio come i primi tre o quattro punti del tie-break. E' tornato, ha giocato un'incredibile risposta sul set-point, ma Tsitsipas ha colpito quel dritto e lì si può solo dire "ben fatto". Poi, Novak si è spento nel secondo set, come si spegne una luce. Non ero preoccupato. Ho detto che Novak avrebbe avuto bisogno di un solo set e che avrebbe vinto se fosse riuscito a prendere il terzo set. Pensavo che forse il quarto set potesse essere più equilibrato, ma credevo che nel quinto Tsitsipas non avrebbe avuto alcuna possibilità".

"È andata così. Ci ho creduto, non solo per l'esperienza di Novak, ma perché mi sembrava che Tsitsipas non stesse giocando abbastanza bene da vincere in due set. Sapevo che Novak doveva svegliarsi e credevo che, se fosse successo, avrebbe potuto ribaltare la situazione. Nel terzo set si è presentato con un'energia e un atteggiamento diversi. Dopo aver breakkato Tsitsipas nel terzo set, ha preso il comando della partita e non ha mai mollato. Avrebbe potuto vincere il quinto set ancora più comodamente, era in vantaggio per 4-2 e 15-40. Una cosa curiosa, per me, è che sia l'Australian Open che l'Open di Francia sono stati vinti con tiri alti al volo. Tsitsipas si è ritrovato nella macchina di Novak; quando è così, è davvero difficile uscirne. Lo si vedeva guardando Stefanos che non aveva più soluzioni – guardava il suo box, suo padre, non sapendo cosa fare, come se stesse dicendo "aiutami". Ma, a quel punto, non c'era molto da fare".

Il pronostico sbagliato dell'anno scorso

"Avevo le mie ragioni. Faccio parte della squadra di Novak ed è normale che io creda nel mio giocatore. Quest'anno ha dato una lezione di tennis a Nadal, non mi vanto; in poche parole, l'anno scorso Novak non era pronto, ma quest'anno era mentalmente solido e preparato per la battaglia. È un'impresa straordinaria, lui ha vinto il Roland Garros per la seconda volta. Molte persone dubitavano della decisione di Novak di giocare a Belgrado, dicevano che sabato era troppo tardi per venire a Parigi, ma quello che è successo a Belgrado lo ha aiutato sia come giocatore che come persona. Il supporto dagli spalti a Belgrado ha significato molto per lui, quindi ha portato con sé quell'atmosfera positiva e quell'energia a Parigi".

Il recupero per Wimbledon

"Ci riuscirà. Voglio dire: deve. Novak Djokovic conosce i suoi obiettivi. Mercoledì andremo a Maiorca e poi a Londra. Questo titolo lo renderà solo più motivato. È stato molto tempo fa quando ho detto che Djokovic è l'unico giocatore che può ottenere un Grande Slam nell'anno solare: succederà o no, lo sa Dio, ma se qualcuno può farlo, è Novak".

"Dovremmo essere lì mercoledì. Secondo me non dovremmo giocare il torneo (a Maiorca) perché l'erba di Wimbledon è molto diversa rispetto a quella di Maiorca. Dobbiamo essere a Londra almeno tre giorni prima, dato che Novak giocherà lunedì da campione in carica. Staremo a Maiorca per sette o otto giorni. Dobbiamo fare almeno due allenamenti sull'erba a Londra, quindi sì, dovremmo essere lì venerdì. Non solo, dobbiamo abituarci a condizioni molto rigide a Wimbledon, perché la bolla ci aspetta anche lì".

Per quanto tempo andrà avanti Djokovic?

"Questo è ciò che molte persone si chiedono. È un genio, una persona che cerca sempre di migliorare. Giocherà a questo livello per tutto il tempo che vorrà: due, tre, quattro anni. Ha fame di vittorie e record ed è felice quando è in campo. Ha detto che il prossimo anno alleggerirà ancora di più il suo programma, anche se non sono sicuro che possa giocare meno di così (ride, ndr). Sta giocando perché ama il gioco e si diverte. Per quanto tempo esattamente, nessuno lo sa".

Lavorare con Djokovic

"A volte può essere difficile. Ci sono molte cose che fa perfettamente, semplicemente non puoi farle meglio. È allora che si verifica la differenza di opinione, la nostra come allenatore e la sua (come giocatore). Vuole fare qualcosa di meglio, di diverso, ma io e Marian (Vajda) non siamo d'accordo. E poi si comincia (parlando): dritto, rovescio, servizio… insomma, anche la sua risposta, che è la migliore di tutti i tempi, a volte pensa addirittura di poterla fare meglio. È normale avere opinioni diverse, rende interessante la nostra collaborazione. Con Novak ho imparato molti nuovi dettagli e mi sono migliorato come allenatore. A volte si scalda, soprattutto durante le partite, ma nel complesso lavoriamo molto bene insieme".

Wimbledon e l'insidia Federer

Penso che Roger abbia fatto una mossa intelligente a Parigi . Ha testato il suo corpo, si è messo un po' in forma e ha ottenuto esattamente quello che voleva; tre partite all'attivo e poi non voleva rischiare di infortunarsi. Wimbledon è il suo obiettivo numero uno. Ad essere onesti, non vorrei vederlo dalla nostra parte del tabellone. Per quanto riguarda gli altri, oggi ci sono i soliti nomi: Nadal, Tsitsipas, Zverev, Medvedev. Ci sono molti outsider pericolosi con grandi servizi come Raonic, Opelka, Isner. Anche Cilic, che non sarà testa di serie, ma che ha appena vinto un titolo a Stoccarda. Dato che non abbiamo giocato sull'erba l'anno scorso, penso che siamo tutti ansiosi di tornarci. Mi aspetto un torneo divertente. Novak sarà il favorito, ma non sarà facile".

