Prosegue la corsa della ‘russa d’Italia’ Ludmilla Samsonova. Per anni portacolori azzurra, la Samsonova ha recentemente dichiarato di essersi “liberata” di tante pressioni da quando è tornare a gareggiare per i colori della Russia. E i risultati parlano per lei. Dopo la vittoria a sorpresa nel WTA 500 di Berlino giusto un paio di settimane fa, l’erba si sta dimostrando territorio di caccia per il tennis potentissimo della Samsonova.

Liudmila Samsonova - WTA Berlino 2021 Credit Foto Getty Images

La tennista classe ’98 vola infatti per la prima volta in carriera agli ottavi di Wimbledon e lo fa mettendo ko una giocatrice di spessore: l’ex campionessa dello US Open Sloane Stephens. Samsonova è passata in 3 set, levando boati di stupore dal centrale per la potenza dei propri colpi: 6-2 2-6 6-4 il punteggio con cui la russa è volata al 3° turno. Ora sfiderà la testa di serie n°8 Karolina Pliskova.

Tutto facile per la ceca infatti in apertura di giornata. Nel derby contro la connazionale Martincova, Pliskova ha fatto valere le proprie armi su questi campi: servizio e dritto. Un doppio 6-3 che la proiettano appunto al turno successiva contro la mina vagante del tabellone.

Chi è andata ancor più rapida della Pliskova è stata la campionessa del Roland Garros 2020, Iga Swiatek. Dopo 15 minuti la polacca era già avanti 5-0 sulla romena Begu, che alla fine si è arresa in meno di un’ora di gioco: 6-1 6-0 il punteggio. Per la Swiatek ora un bel test agli ottavi: una tra Jabeur e Muguruza.

Positivia e rapida anche la giornata della testa di serie n°2 del seeding Aryna Sabalenka. La bielorussa ha regolato piuttosto agevolmente le ambizioni della neo-arrivata Osorio Serrano, giocatrice esplosa quest’anno al torneo di Bogotà e poi autrice di buonissimi risultati anche a Charleston e Belgrado. Alla prima di sempre sull’erba aveva superato i 3 turni di qualificazione e poi due partite contro Kalinskaya e Alexandrova; con Sabalenka però ha potuto davvero poco: 6-0 6-3 a favore della seconda favorita del torneo.

A sfidare Sabalenka agli ottavi di sarà Rybakina per un match che promette di “spaccare” la pallina: la kazaca ha regolato la Rogers con un agile 6-1 6-4, rispettando così il pronostico del virtuale ottavo compilato al momento dell’analisi del tabellone.

