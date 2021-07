Giovanni Malagò, presidente del CONI, esulta per finale dei Championships, nuovo miglior risultato in carriera dopo la semifinale conquistata agli US Open del 2019. Col 3-1 (6-3 6-0 6-7 6-4) rifilato al polacco Hubert Hurkacz, Berrettini pone fine a un digiuno incredibile, durato 134 anni, dal momento che nessun azzurro si era mai spinto all'ultimo atto di uno dei tornei più iconici del tennis mondiale Si tratta perlatro della seconda finale raggiunta da un giocatore italiano in uno Slam, a distanza di 45 anni dal Roland Garros (French Open) che Adriano Panatta conquistò superando Harold Solomon per 6-1 6-4 4-6 7-6(7-3). Anche, presidente del CONI, esulta per l'impresa di Matteo Berrettini ! Il tennista romano è il primo italiano di sempre a raggiungere una, nuovo miglior risultato in carriera dopo la semifinale conquistata agli US Open del 2019. Col 3-1 (6-3 6-0 6-7 6-4) rifilato al polacco, Berrettini pone fine a un digiuno incredibile, durato 134 anni, dal momento che nessun azzurro si era mai spinto all'ultimo atto di uno dei tornei più iconici del tennis mondiale Si tratta perlatro della, a distanza di 45 anni dal Roland Garros (French Open) che Adriano Panatta conquistò superando Harold Solomon per 6-1 6-4 4-6 7-6(7-3).

Ti ho visto crescere e diventare il primo italiano in finale a Wimbledon. Non potrò esserci di persona ma farò il tifo da qui.

Wimbledon Berrettini: "Non l'ho mai sognato, era troppo anche per un sogno" 2 ORE FA

Adesso per Berrettini ci sarà l'ostacolo rappresentato da Novak Djokovic - il quale ha regolato il ventiduenne canadese Denis Shapovalov per 7-6(7-3) 7-5 7-5 - nella finale che si disputerà domenica 11 luglio 2021 alle ore 15:00 italiane. Il match valido per l'atto finale di Wimbledon 2021 sarà trasmesso in diretta esclusiva e in HD su Sky Sport Tennis, e grazie a Sky Go, anche sui dispositivi mobili.

La caduta di Federer, l'ascesa di Berrettini: il meglio del Day 9

Wimbledon Order of play Day 12: finale femminile Barty-Pliskova alle 15 4 ORE FA