Il torneo di Wimbledon si appresta domani a vivere l’ultimo atto del torneo maschile con la sfida tra il serbo Novak Djokovic e l’azzurro Matteo Berrettini, e così è tempo di andare a dare un’occhiata alle statistiche maturate finora nel torneo londinese.

Nella classifica dei giocatori con più ace all’attivo in testa c’è proprio Berrettini a quota 101, mentre Djokovic è terzo a 63, ma con ottime possibilità di scavalcare il canadese Denis Shapovalov, eliminato proprio dal serbo in semifinale, secondo con 65.

Guardando pero al numero medio di ace per match, ecco che è il sudafricano Kevin Anderson a svettare (tra i giocatori che hanno disputato almeno due incontri) a quota 26.00, mentre Berrettini si attesta a 16.83 e Djokovic a 10.50. Vedremo domani chi dei due ritoccherà al meglio questa statistica.

CLASSIFICA ACE WIMBLEDON 2021

1 6 M. Berrettini ITA 101 (16.83 a match)

2 6 D. Shapovalov CAN 65 (10.83 a match)

3 6 N. Djokovic SRB 63 (10.50 a match)

4 5 F. Auger-Aliassime CAN 62 (12.40 a match)

5 4 A. Zverev GER 61 (15.25 a match)

6 3 A. Bublik KAZ 60 (20.00 a match)

7 5 K. Khachanov RUS 56 (11.20 a match)

7 3 N. Kyrgios AUS 56 (18.67 a match)

9 6 H. Hurkacz POL 54 (9.00 a match)

10 3 T. Fritz USA 53 (17.67 a match)

11 2 K. Anderson RSA 52 (26.00 a match)

12 4 D. Medvedev RUS 51 (12.75 a match)

13 4 L. Sonego ITA 48 (12.00 a match)

14 3 M. Cilic CRO 45 (15.00 a match)

15 4 C. Garin CHI 43 (10.75 a match)

16 5 R. Federer SUI 42 (8.40 a match)

17 4 I. Ivashka BLR 40 (10.00 a match)

17 2 L. Harris RSA 40 (20.00 a match)

19 2 S. Querrey USA 39 (19.50 a match)

20 2 O. Otte GER 38 (19.00 a match)

