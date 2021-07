Per la prima volta nella storia la finale di Wimbledon si tinge d'Azzurro. Tutto merito di un Matteo Berrettini straordinario capace di conquistare una meritatissima finale sull'erba più prestigiosa del mondo dopo il netto e convincente successo in semifinale su Hurkacz . Per il tennista italiano ora l'ultimo atto, il più bello, contro sua maestà Novak Djokovic, vincitore della seconda semifinale contro Shapovalov . Scopriamo insieme quando e dove vedere la finalissima di Wimbledon 2021.

Berrettini-Djokovic: informazioni

Data, orario e luogo: domenica 11 luglio 2021, Wimbledon, campo Centrale, (ore 15:00 italiane)

I precedenti

Un precedente molto vicino quello contro Djokovic, visto che il serbo ha sconfitto Berrettini nei quarti di finale dello scorso Roland Garros: una partita molto combattuta che il numero 1 del mondo ha fatto sua in quattro set, ma con Matteo che ha avuto anche la possibilità di portare il set al tie-break e poi magari anche al quinto. Un match che ha comunque dato la consapevolezza a Berrettini di essere arrivato al livello dei migliori, creando aspettative molto importanti per la stagione sull'erba, che sono state ampiamente rispettate con la vittoria al Queen's e la finale a Wimbledon. Djokovic e Berrettini si erano poi incontrati nel round robin delle ATP Finals del 2019, ma in quella circostanza non ci fu davvero partita, con il serbo che dominò il match con un perentorio 6-1 6-2.

La corsa di Matteo Berrettini verso la finale di Wimbledon 2021

Matteo BERRETTINI b. Guido PELLA 6-4 3-6 6-4 6-0 b. Guido PELLA 6-4 3-6 6-4 6-0 REPORT

Matteo BERRETTINI b. Botic VAN DE ZANDSCHULP 6-3 6-4 7-6(4) b. Botic VAN DE ZANDSCHULP 6-3 6-4 7-6(4) REPORT

Matteo BERRETTINI b. Aljaž BEDENE 6-4 6-4 6-4 b. Aljaž BEDENE 6-4 6-4 6-4 REPORT

Matteo BERRETTINI b. Ilya IVASHKA 6-4 6-3 6-1 b. Ilya IVASHKA 6-4 6-3 6-1 REPORT

Matteo BERRETTINI b. Felix AUGER-ALIASSIME 6-3 5-7 7-5 6-3 b. Felix AUGER-ALIASSIME 6-3 5-7 7-5 6-3 REPORT

Matteo BERRETTINI b. Hubert HURKACZ 6-3 6-0 6-7 6-4 b. Hubert HURKACZ 6-3 6-0 6-7 6-4 REPORT

La corsa di NovaK Djokovic verso la finale di Wimbledon 2021

Novak Djokovic b. Draper 4-6 6-1 6-2 6-2 b. Draper 4-6 6-1 6-2 6-2 REPORT

Novak Djokovic b. Anderson 6-3 6-3 6-3 b. Anderson 6-3 6-3 6-3 REPORT

Novak Djokovic b. Kudla 6-4 6-3 7-6 b. Kudla 6-4 6-3 7-6 REPORT

Novak Djokovic b. Garrin 6-2 6-4 6-2 b. Garrin 6-2 6-4 6-2 REPORT

Novak Djokovic b. Fucsovics 6-3 6-4 6-4 b. Fucsovics 6-3 6-4 6-4 REPORT

Novak Djokovic b. Shapovalov 7-6 7-5 b. Shapovalov 7-6 7-5 REPORT

