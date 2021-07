Si è spinto fin dove ha potuto. Poi, a imporsi, ancora una volta, è stata la legge del più forte. Matteo Berrettini termina tra gli applausi italiani di un sogno arrivato per la prima volta dopo 134 edizioni del torneo; Novak Djokovic prosegue invece nel riscrivere la storia di questo sport. E’ il serbo a trionfare nella finale di Wimbledon 2021 e lo fa dopo circa 3 ore e mezza di lotta col punteggio di 6-7 6-4 6-4 6-3. Un Djokovic insomma in grado di imporre la solita legge di sempre. Da Wimbledon 2015 a Wimbledon 2021 – in un arco temporale di 6 anni – il n°1 del mondo ha sostanzialmente monopolizzato il tennis: 14 finali slam giocate, 12 vinte. Gli unici in grado di fermarlo, qui dentro, Stan Wawrinka allo US Open 2016 e Rafael Nadal al Roland Garros 2020.

Eppure, Matteo Berrettini, ci ha provato. Con le sue armi: ovvero servizio e dritto. Che oggi, però, giusto dirlo, non hanno poi funzionato in maniera così efficiente. Solo nel quarto set Matteo è stato in grado di tenere le percentuali di prime in campo sopra il 60%; e nonostante ciò ha subito 2 break dal serbo. E poi, col dritto, sono arrivati tanti errori. Troppi, per pensare di poter strappare la finale a Novak Djokovic in una partita che per il serbo significava ‘la storia’.

Sì perché nel successo di Djokovic, arrivato comunque in rimonta, c’è il momento più atteso in qualche modo dal serbo in tutta la sua carriera: la legittimazione numerica alle leggende Federer e Nadal. Da sempre preferiti del pubblico, Djokovic aveva dichiarato che l’obiettivo sarebbe stato raggiungerli e provare a superarli. E’ successo in questo Wimbledon, con il 6° titolo qui all’All England Club (su 7 finali giocate) che corrisponde al 20° trionfo slam: gli stessi di Rafa e Roger.

Una partita in cui Djokovic ha fatto ‘il Djokovic’ soprattutto nel quarto set. La partenza, infatti, aveva in qualche modo illuso Matteo Berrettini.

Matteo Berrettini durante la finale di Wimbledon 2021 contro Novak Djokovic Credit Foto Getty Images

Il romano non solo aveva avuto chance nei primi due game di servizio di Nole nel corso della partita, ma era riuscito in un mezzo miracolo: rimontarlo da 2-5 e set point contro. Un contro-parziale che era riuscito a illudere il pubblico forse più mainstream del tennis, accorso per provare a godersi l’impresa del primo italiano di sempre a Wimbledon. Non gli occhi più esperti. Djokovic, infatti, aveva giocato in maniera tanto fallosa quanto titubante. Insomma, per il n°1 del mondo c’erano enormi margini di crescita.

Margini che piano piano Nole ha tirato fuori andando a battere sul nervo scoperto del tennis di Berrettini: il rovescio. Il romano ha provato a tenere, a giocare qualche variazione lungolinea oltre a dei buoni approcci in slice, ma alla lunga da quel lato di campo ha pagato dazio. Così come l’ha fatto sul dritto, fondamentale con cui Matteo è rimasto in partita sì, ma senza trovare le consuete accelerazioni necessarie per sbaragliare gli avversari. O meglio: senza trovarle con la costanza necessaria per battere uno come Novak Djokovic.

Il serbo, rimessa subito in sesto la partita con il parziale di 4 giochi a 0 a inizio secondo set (decisivo il primo game, con Matteo avanti 40-15 e sevizio ma non in grado di dare la nuova spallata al suo avversario), si è così ritrovato a poter gestire con più tranquillità il proprio “margine di tennis”. Un margine appunto che da inizio terzo set – break nel terzo game – alla costanza del quarto, è andato in salendo. Qui dentro Matteo Berrettini ha avuto due lampi: le chance di controbreak nel 6° game del terzo set e quel miracolo difensivo di Djokovic nel sesto game del 4° parziale; un passante in recupero incredibile che altrimenti avrebbe portato Berrettini a due palle break. Una sorta di segnale divino, quest’ultimo: con Djokovic, nel game successivo, a strappare il servizio a Matteo e costruirsi l’autostrada finale verso il 6-3 e la gloria.

Novak Djokovic alza il suo 20° titolo dello slam a Wimbledon 2021: eguagliati Federer e Nadal Credit Foto Getty Images

Insomma, è finita come in tanti alla fine sospettavo: Berrettini a provarci, Djokovic a vincere. Una legge, costante, che in questo 2021 tennistico ha regalato al serbo il 3° titolo slam sui 3 disputati. Ciò significa che a New York, a fine agosto, Novak Djokovic giocherà per la storia: riuscire laddove Rod Laver ha fatto nel 1969, ovvero vincere tutte e quattro le prove slam nello stesso anno solare. Sarebbe una sorta di jolly da giocare nella discussione sulla questione GOAT: Grande Slam e sorpasso a Federer e Nadal. Perché il pubblico potrà tranquillamente a preferire gli altri due, ma sul più forte, probabilmente, a quel punto, non ci sarebbero poi più molti margine di discussione.

