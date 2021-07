Una prestazione da incorniciare permette a Ons Jabeur di entrare per la prima volta in carriera tra le migliori otto giocatrici di Wimbledon: a farne le spese è la testa di serie n° 7 del torneo, Iga Swiatek, che cede alla rimonta della tunisina 5-7 6-1 6-1. Jabeur sfiderà Aryna Sabalenka (anche per lei miglior risultato in un Major) che ha vinto il derby dell'est contro Elena Rybakina in tre set, 6-3 4-6 6-3.

