Sono state comunicate le teste di serie dei tabelloni maschile e femminile di Wimbledon. Il giorno dell’inizio dei Championships si avvicina e, consapevoli dell’elenco dei partecipanti, si può ritenere il serbo Novak Djokovic favorito numero uno per imporsi sull’erba di Church Road.

Tenuto conto dell’assenza dello spagnolo Rafael Nadal e della presenza di un Roger Federer che non pare in grande condizione, le azioni di Nole in questo Major sono in grande salita. Ciò è giustificato anche dal fatto che nessuno della cosiddetta Next Gen nel recente passato ha incantato su questa superficie.

In casa Italia, spetterà a Matteo Berrettini (testa di serie n.8) guidare la truppa tricolore, che può vantare ben quattro giocatori tra i migliori 32. Oltre al romano, ci sono Jannik Sinner (testa di serie n.20), Lorenzo Sonego (testa di serie n.24) e Fabio Fognini (testa di serie n.27) a comporre il poker tricolore. Speranze miste ad ambizioni sono quelle che riguardano Berrettini, vincitore del recente torneo del Queen’s e capace nel 2019 di spingersi fino agli ottavi di questo Slam. La crescita dell’azzurro non è stata affatto trascurabile e, qualora il sorteggio del 25 giugno (ore 11.00) gli fosse un po’ “amico”, allora le prospettive potrebbero farsi interessanti.

Sul versante femminile c’è grandissima incertezza: Ashleigh Barty è sempre in vetta, ma c’è un folto gruppo di giocatrici che potrebbe insidiarla. Pertanto, fare dei pronostici è davvero molto complicato. Di seguito l’elenco delle teste di serie dei due tabelloni (maschile e femminile) dei singolari:

TESTE DI SERIE TABELLONE MASCHILE WIMBLEDON 2021

1 DJOKOVIC, Novak (SRB)

2 MEDVEDEV, Daniil (RUS)

3 TSITSIPAS, Stefanos (GRE)

4 THIEM, Dominic (AUT)

5 ZVEREV, Alexander (GER)

6 RUBLEV, Andrey (RUS)

7 FEDERER, Roger (SUI)

8 BERRETTINI, Matteo (ITA)

9 BAUTISTA AGUT, Roberto (ESP)

10 SCHWARTZMAN, Diego (ARG)

11 SHAPOVALOV, Denis (CAN)

12 CARRENO BUSTA, Pablo (ESP)

13 RUUD, Casper (NOR)

14 MONFILS, Gael (FRA)

15 HURKACZ, Hubert (POL)

16 DE MINAUR, Alex (AUS)

17 AUGER-ALIASSIME, Felix (CAN)

18 GARIN, Cristian (CHI)

19 DIMITROV, Grigor (BUL)

20 SINNER, Jannik (ITA)

21 KARATSEV, Aslan (RUS)

22 HUMBERT, Ugo (FRA)

23 EVANS, Daniel (GBR)

24 SONEGO, Lorenzo (ITA)

25 BASILASHVILI, Nikoloz (GEO)

26 KHACHANOV, Karen (RUS)

27 FOGNINI, Fabio (ITA)

28 OPELKA, Reilly (USA)

29 ISNER, John (USA)

30 NORRIE, Cameron (GBR)

31 DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro (ESP)

32 FRITZ, Taylor (USA)

TESTE DI SERIE TABELLONE FEMMINILE WIMBLEDON 2021

1 BARTY, Ashleigh (AUS)

2 HALEP, Simona (ROU)

3 SABALENKA, Aryna (BLR)

4 SVITOLINA, Elina (UKR)

5 KENIN, Sofia (USA)

6 ANDREESCU, Bianca (CAN)

7 WILLIAMS, Serena (USA)

8 SWIATEK, Iga (POL)

9 PLISKOVA, Karolina (CZE)

10 BENCIC, Belinda (SUI)

11 KVITOVA, Petra (CZE)

12 MUGURUZA, Garbine (ESP)

13 AZARENKA, Victoria (BLR)

14 MERTENS, Elise (BEL)

15 KREJCIKOVA, Barbora (CZE)

16 SAKKARI, Maria (GRE)

17 PAVLYUCHENKOVA, Anastasia (RUS)

18 BERTENS, Kiki (NED)

19 RYBAKINA, Elena (KAZ)

20 MUCHOVA, Karolina (CZE)

21 GAUFF, Cori (USA)

22 JABEUR, Ons (TUN)

23 PEGULA, Jessica (USA)

24 KEYS, Madison (USA)

25 KONTAVEIT, Anett (EST)

26 KERBER, Angelique (GER)

27 MARTIC, Petra (CRO)

28 KONTA, Johanna (GBR)

29 RISKE, Alison (USA)

30 KUDERMETOVA, Veronika (RUS)

31 BADOSA, Paula (ESP)

32 KASATKINA, Daria (RUS)

Berrettini: "Vincere il Queen's è un sogno"

